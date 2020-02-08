Развитие Бурятии будет основываться на предложениях от жителей

Сегодня в ФСК проходит большое открытое совещание, в котором участвуют более тысячи человек
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в ФСК проходит совещание в отрытом формате, где отчитываются о проделанной работе глава Бурятии Алексей Цыденов и шесть заместителей председателя правительства республики о проделанной в 2019 году работе во всех сферах жизни республики и планах на 2020 год.
Алексей Цыденов высказался по поводу нового формата совещания, в котором приняли участие более тысячи человек.
- Начало положено. Сейчас будет самая важная часть – практическая. Будем отрабатывать предложения, которые будут поступать непосредственно от людей. Сейчас 12 рабочих групп, круглых столов: здравоохранение, образование, туризм, спорт, экономика, производство, дороги, энергетика … в общем, 12 направлений, - поделился руководитель региона.
Суть в новом формате открытого совещания в том, что на круглом столе жители республики вносят предложения по развитию в той или иной сфере, и потом сами же расставляют приоритеты: от наиболее до менее важного.
- Всё, что выйдет в топ, получит наибольшую поддержу, то это и возьмём в работу, для реализации в ближайшее время. У нас-то есть своё видение и понимание, а сейчас-то получим всё-таки от людей. Где-то совпадёт, где-то не совпадёт, но ориентироваться будем, на то, что люди предложат, - пояснил Алексей Цыденов.
По мнению Алексея Цыденова, форсайт-сессии работают достаточно эффективно. Например, по предложениям активных общественных деятелей внедрён родительский сертификат на дошкольное образование, разработан механизм предоставления частным детским садам субсидии для возмещения затрат, в результате которого родительская плата в субсидированных частных детских садах не превышает три тысяч рублей. В 2019 году 25 лицензированных частных детских сада на 3093 ребёнка получили поддержку на образовательную деятельность. Субсидию на присмотр и уход получили 45 частных детсадов на 2604 ребёнка.
Развитие Бурятии будет основываться на предложениях от жителей
Власть, Фото:
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