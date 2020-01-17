Баира Жамбалова исключили из «Единой России» после ДТП

В «Единой России» посчитали, что действия Баира Жамбалова бросают тень на партию и органы власти
Президиум генсовета «Единой России» 16 января исключил из партии и снял с должности секретаря бурятского отделения партии Баира Жамбалова после ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка. В ходе заседания об этом происшествии рассказал заместитель секретаря генсовета единороссов Александр Хинштейн, сообщает ТАСС.
- Мы не знаем, кто совершил ДТП, кто был за рулём этого внедорожника, но все действия Жамбалова бросают тень на партию, на органы власти. В этой связи, уважаемые коллеги, я бы хотел поставить на обсуждение вопрос об исключении Баира Жамбалова из членов партии «Единая Россия», что автоматически лишит его статуса нашего секретаря, - цитирует ТАСС Хинштейна.
Исполняющим обязанности секретаря реготделения до проведения конференции назначен заместитель секретаря регионального отделения, член президиума Бурятского политсовета «Единой России» Батор Цыбиков.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла 5 января в Прибайкальском районе Бурятии. Компания друзей, в числе которых был Жамбалов, возвращалась с подлёдной рыбалки на Котокеле в Улан-Удэ. На дороге возле села Батурино «Лэнд Крузер Прадо», на котором ездит Баир Жамбалов (машина зарегистрирована на его родственника) сбил 17-летнюю девушку, которая скончалась от полученных травм. Спустя несколько часов в полицию явился друг Жамбалова, улан-удэнский бизнесмен Галуст Пилосян. Он заявил, что был за рулём внедорожника, так как они решили поменяться в тот день машинами. Спустя несколько дней об этом же заявил сам вице-спикер Народного Хурала, написав в Facebook, что ехал в тот день впереди внедорожника и аварии не видел.
Уголовное дело возбуждено в отношении Пилосяна по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшем причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия». Освидетельствование после задержания показало, что водитель был трезв.
11 января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание подчинённым сотрудникам взять ход дальнейшего расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства. В настоящее время Пилосян находится под подпиской о невыезде – под стражу его не стали брать из-за проблем со здоровьем, наличии детей и положительной характеристики. Сам Жамбалов проходит по делу свидетелем.
Следствие проверяет, кто на самом деле был за рулём автомобиля в тот день. Взяты анализы ДНК у всей компании. Недавно глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к водителям с просьбой предоставить видео с регистратора, на которых видны водители «Лэнд Крузера» или «Туарега» (за рулём которого, как утверждается, был Жамбалов). Вознаграждение обещано в 100 тысяч рублей.
Отец погибшей девушки решил обжаловать решение суда об освобождении Пилосяна из-под стражи. Также семья намерена добиваться справедливого наказания для виновника трагедии, на помощь им пришли известные адвокаты, сбор денег на оплату их услуг идёт в соцсетях. «Я сейчас могу привести много доводов, почему считаю тебя лжецом. Если ты мужчина, то жду твоего личного обращения к моей семье. Хотя бы здесь. И это не хотел писать но, скажу так, я пойду за тобой в ад», - написал папа погибшей в комментариях к посту Жамбалова.
Справка:
Баир Жамбалов родился 11 сентября 1965 года в селе Тэгда Хоринского района Бурятии. В 1987 году окончил Бурятский сельскохозяйственный институт по специальности экономист-организатор сельскохозяйственного производства, в 2012 годуу - магистратуру Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления по специальности «менеджмент».
Начинал трудовую деятельность с 1987 года по профессии в совхозе «Курбинский» Хоринского района, работал главным экономистом.
С 2000 по 2003 годы - председатель СПК «Курбинский».
С 2003 по 2012 годы - глава Хоринского района.
С 2012 по 2018 годы - заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии по вопросам территориального развития.
В сентябре 2018 года избрался в Народный Хурал Бурятии по одномандатному округу №28 (часть Хоринского, Кижингинского и Заиграевского районов). Занял должность заместителя председателя Хурала.
В ноябре 2018 года был избран секретарём Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия».
Баира Жамбалова исключили из «Единой России» после ДТП
Власть, Фото:
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