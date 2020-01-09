В Бурятии насмерть сбившего девушку бизнесмена выпустили из-под стражи

Как сообщал «Байкал-Daily», смертельное ДТП произошло 5 января возле села Батурино Прибайкальского района . Водитель, ехавший с рыбалки, на большой скорости сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу. С места водитель ДТП скрылся, но спустя несколько часов сам явился в местный отдел полиции, сообщали в Следственном управлении. Сбитая девушка скончалась.

Дело стало особенно громким, так как в Telegram-каналах и СМИ сообщалось, что автомобиль, на котором была сбита девушка, принадлежит лидеру единороссов Бурятии, заместителю председателя Народного Хурала Баиру Жамбалову

Улан-удэнского бизнесмена Галуста Пилосяна, насмерть сбившего на трассе в Прибайкальском районе 17-летнюю девушку, освободили из-под стражи. Документ с решением суда опубликовала известная в Бурятии общественница Дора Хамаганова на своей странице в Facebook.Также Дора Хамаганова пояснила, что адвокатом бизнесмена стал Тимур Асалханов – «профессионал высокого класса». В опубликованном документе говорится, что Пилосян страдает хроническими заболеваниями, имеет троих детей, характеризуется положительно. Суд принял решение отклонить ходатайство следователя и освободить обвиняемого из-под стражи в зале суда.Общественница пояснила, что погибшая студентка была старшим ребёнком в семье, без сестры остались 1,5-годовалая девочка и второклассница.- Живут своим хозяйством. Особо работы на селе нет. Нет средств, чтобы нанять хорошего адвоката, - пояснила Дора Хамаганова.По её словам, со стороны виновника аварии не была оказана какая-либо помощь семье погибшей девушки, в том числе на организацию похорон. Похороны состоятся сегодня.