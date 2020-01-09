Баир Жамбалов стал свидетелем в деле о ДТП, в котором погибла студентка

Сегодня пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев выпустил официальный комментарий, в котором подтвердил, что Алексей Цыденов рекомендовал Баиру Жамбалову временно покинуть пост секретаря партии «Единой России». Он также сообщил, что Баир Жамбалов выступит в деле в качестве свидетеля.
- Произошла трагедия. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Фигурантом дела, в данном случае, свидетелем выступает Баир Жамбалов. Он является секретарём политсовета Бурятского отделения партии «Единая Россия» и для того, чтобы исключить любые подозрения со стороны родителей погибшей девушки вероятности использования служебного положения, глава Бурятии рекомендовал Баиру Жамбалову на время следствия сложить с себя обязанности руководителя, - говорит Алексей Фишев.
Как сообщал «Байкал-Daily», 5 января в Прибайкальском районе Бурятии на трассе возле села Батурино произошло смертельное ДТП. Под колёсами автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо» погибла 17-летняя девушка. За рулём иномарки был известный улан-удэнский бизнесмен Галуст Пилосян.
В тот же вечер в Telegram-каналах появилась информация, что автомобиль, на котором была сбита девушка, принадлежит лидеру единороссов Бурятии, заместителю председателя Народного хурала Баиру Жамбалову. Позже информацию подтвердили и республиканские СМИ.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня адвокат Галуста Пилосяна рассказал, что бизнесмен не пытался скрыться с места ДТП, а поехал за медицинской помощью. Также он подтвердил информацию о том, что водитель микроавтобуса, из которого высаживали пассажиров, остановился не в остановочном кармане.
Известно, что семье погибшей передана материальная помощь в размере 500 тысяч рублей. На днях суд освободил виновника трагедии из-под стражи.