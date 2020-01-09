Баир Жамбалов стал свидетелем в деле о ДТП, в котором погибла студентка

- Произошла трагедия. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Фигурантом дела, в данном случае, свидетелем выступает Баир Жамбалов. Он является секретарём политсовета Бурятского отделения партии «Единая Россия» и для того, чтобы исключить любые подозрения со стороны родителей погибшей девушки вероятности использования служебного положения, глава Бурятии рекомендовал Баиру Жамбалову на время следствия сложить с себя обязанности руководителя, - говорит Алексей Фишев.





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