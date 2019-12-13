Руководителя Следственного комитета по Бурятии отстранили от должности





Как сообщили после встречи родители Захара, Бастрыкин отстранил руководителя Следственного управления по Бурятии Вячеслава Сухорукова на время проведения служебной проверки.Антон и Татьяна поделились после встречи, что Бастрыкин был «очень строг в своих высказываниях».- По итогу встречи Александр Иванович дал оценку действиям нашего следствия, работе нашего Следственного комитета. Очень был строг в своих высказываниях, отстранил руководителя следственного комитета Бурятии Сухорукова (руководитель СУ СК РФ по Бурятии – прим. ред.) на время проведения служебной проверки. Спрашивал, по каким причинам так долго расследуются уголовные дела, когда в принципе изначально у них всё понятно, и никаких сложностей возникать не должно. Также был отстранён криминалист, как мы поняли – безвозвратно, так как криминалист отвечает, насколько мы поняли, за проведение экспертиз. То есть основная проблема, что экспертизы готовятся очень долго, и заканчивается просто срок привлечения к уголовной ответственности таким образом. Дела очень сложные, и важна оперативность в этом – расследований, - подробно разъяснили они.Супружеская чета добавила, что дело о смерти их сына будет находиться на личном контроле председателя Следственного комитета России.- На сегодняшний день возбудили уголовное дело по статье «Халатность» на Егорову, бывшего главного врача Детской клинической больницы, также на лечащего врача Захара. Это Занина Ирина Михайловна. Дальше посмотрим, как всё это будет. Но самое главное, Александр Иванович сказал, что в любой момент, когда мы поймём, что дело опять у нас буксует, что кто-то вмешивается, что возможно какие-то родственные связи опять пытаются повлиять на исход дела, в тот момент мы звоним и говорим, что у нас опять происходит такая ситуация. И он нас опять приглашает, если нужно, на личный приём. Как обещал Александр Иванович, наше дело должно стать принципиально справедливым, чтобы показать – никакие родственные связи и отношения не имеют никакого значения для того, чтобы преступники понесли справедливое наказание, - продолжили родители Захара.Они отметили, что в республике будут проверены аналогичные уголовные дела.- Одно из решений главы следственного комитета – это провести проверку всех уголовных дел в республике, связанных с такими преступлениями. Полностью весь особый отдел, который занимался данными преступлениями, будет проверен центральным аппаратом СКР. По каждому делу, - подчеркнули супруги.