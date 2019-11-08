Новый комитет станет пятым по счёту
6 ноября на сессии Улан-Удэнского городского совета депутатов было решено создать ещё один комитет горсовета. Председатель комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике Александр Иринчеев предложил вернуть комитет по градостроительной политике.
- Пятый комитет у нас существовал в прошлом созыве, в 2018 году он был упразднён. Сейчас в связи с тем, что градостроительство развивается, как и объекты социальной сферы, инфраструктуры, на комитет городского хозяйства ложится большая нагрузка. Поэтому депутаты пришли к мысли восстановить комитет по градостроительству и архитектуре, - сообщил Александр Иринчеев.
Ранее в горсовете было четыре комитета – комитет по финансово-экономическим вопросом под председательством депутата Долгор Норбоевой, комитет городского хозяйства, транспорта и связи, который возглавляет депутат Сергей Бурдиков, Дмитрий Турченюк руководит комитетом по местному самоуправлению, правопорядку и законности, и комитет по социальной политике под председательством депутата Дениса Гармаева.
В Улан-Удэнском горсовете вернули комитет по градостроительству и архитектуре
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