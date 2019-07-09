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На Валерия Кожевникова в Забайкалье возлагают особые надежды

На Валерия Кожевникова в Забайкалье возлагают особые надежды
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Бывший министр здравоохранения Бурятии провёл первую планёрку в новой должности в Забайкальском крае

В министерстве здравоохранения Забайкальского края прошло первое планёрное совещание с участием нового министра Валерия Кожевникова. Как сообщал «Байкал-Daily», Кожевников рекордные 15 лет возглавлял минздрав Бурятии, а после ухода из правительства руководил республиканским онкодиспансером. Накануне врио губернатора Забайкалья Александр Осипов назначил Кожевникова министром здравоохранения края.

Министра представила заместитель председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

- После серии консультаций было принято решение о назначении министром здравоохранения Валерия Кожевникова. Мы знаем успехи Бурятии. Уверена, что опыт нового главы ведомства позволит возродить былую славу медицины Забайкалья, - сказала Аягма Ванчикова.

Валерий Вениаминович поблагодарил руководство региона за приглашение работать в команде. Он отметил, что решение со всех сторон было принято оперативно.

- Я считаю, что именно оперативность в делах – залог успеха. В этом ключе мы будет работать в министерстве и дальше. Радикальных решений приниматься не будет. Сейчас в минздраве трудится команда профессионалов. Знаю, что три специалиста представляют Дальневосточный федеральный округ – это направление материнства и детства, фтизиатрическая служба, а также профиль средних медицинских работников. Впереди большие задачи. Знаю, что есть определенные сложности в районах, непроходимые и труднодоступные места, но проблемы нужно решать, и мы будет это делать, - сказал Валерий Кожевников.

Кроме того, министр назвал Забайкалье второй родиной, отметив, что здесь прошли незабываемые годы студенчества. Среди приоритета в работе Валерий Кожевников обозначил чёткое выполнение всех задач национальных проектов «Здравоохранение», «Демография» и мероприятий плана социального развития центров экономического роста

Слова благодарности на планёрном совещании прозвучали в адрес Дмитрия Старновского, который в сложный период взял на себя ответственность по исполнению обязанностей главы министерства.

минздрав Забайкальский край
 
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