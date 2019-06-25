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Правительство Бурятии прокомментировало ситуацию с «МКТ Дженькей»

Правительство Бурятии прокомментировало ситуацию с «МКТ Дженькей»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Проект «МТК Дженькей» позволит Хоринскому району претендовать на «единую» дальневосточную субсидию, заявили в правительстве

Зампред правительства Бурятии Алексей Мишенин и руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Александр Мартынов 25 и 26 июня работают в Хоринском районе. В планах - встречи с населением, представителями лесной отрасли и общественниками по ситуации с компанией «МКТ Дженькей», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

«Согласно инвестиционному соглашению, инвестор создаёт лесоперерабатывающую инфраструктуру, затем ведёт лесодобычу на арендуемых площадях. На сегодняшний день компанией «МТК Дженькей» инвестировано более 200 млн рублей - создан лесопильный комплекс в посёлке Тальцы Улан-Удэ», - заявили в правительстве.

В Хоринском районе для компании подготовлены лесные участки площадью 62 тысячи га для заготовки 14 тысяч кубометров древесины в год.

Как заявили в агентстве лесного хозяйства, в 2018 году в Хоринском лесничестве объём древесины, заготовленной субъектами малого и среднего бизнеса, крестьянско-фермерскими хозяйствами, и местными жителями для собственных нужд, составил 198 тысяч кубометров.

- Лесные ресурсы – одно из главных богатств нашей республики и правительство несёт ответственность за их сохранность. Важнейшее условие инвестсоглашения с компанией - обязательные работы по восстановлению лесов после проведенных работ по заготовке древесины. Кроме того, ключевой пункт соглашения - создание рабочих мест. Так, с арендатора взяты обязательства по привлечению местных лесозаготовителей для работ в лесном массиве для создания дополнительной занятости, - прокомментировал зампред правительства Алексей Мишенин.

Накануне в социальной сети «Вконтакте» появилась группа (https://vk.com/club183776313), в которой размещено заявление соинвестора компании «МТК Дженькей». В нём говорится о том, что контроль в компании перешёл от китайских инвесторов к российским. А также то, что инвестор намерен инвестировать в социальную сферу района, привлекать местных лесозаготовителей к работам на участке, планируемом к аренде. Совладелец компании Анатолий Баранов также от лица компании сообщил, что «МТК Дженькей» создаст дочернюю структуру в Хоринском районе для того, чтобы налоговая база муниципалитета пополнялась за счет деятельности компании в районе.

Зампред правительства заявил, что реализация проекта «МТК Дженькей» позволит Хоринскому району претендовать на «единую» дальневосточную субсидию, которая выделяется на социальную инфраструктуру центров экономического роста.

- Другой точки роста в районе пока нет, - отметил Алексей Мишенин.

В рамках дальневосточной субсидии районы республики получили средства на капремонт и строительство объектов инфраструктуры и социальной сферы, говорится в сообщении правительства Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», о том, что «МТК-Дженькей» подобрали лесной участок в Хоринском районе, стало известно в середине июня. В прошлом году против компании (тогда с китайским руководством) устроили протесты жители Закаменского района Бурятии. Они писали петиции, устраивали акции и устроили широкий резонанс против аренды и вырубки лесов в своём районе компанией «МТК Дженькей». В итоге руководство компании «не стало воевать с населением» и решило взять леса в другом районе Бурятии.

Недавно борьбу против компании начали и в Хоринском районе. Петицию «Сохраним наш лес, пока не поздно» подписали за несколько дней почти четыре тысячи человек.
Лес
 
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