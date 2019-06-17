Глава Бурятии о грузовиках на трассах: «Не хотите по-хорошему, будет по-плохому»

Глава Бурятии Алексей Цыденов предложил запретить движение для грузовых машин больше 3,5 тонн по трассам Турунтаево - Курумкан и до Сухой для обеспечения сохранности дорог.
- У меня есть предложение – закрыть для движения грузового транспорта дороги Турунтаево - Курумкан и до Сухой. Закрыть вообще, поскольку у нас все перевозчики леса и всего прочего бессовестным образом химичат. Объезжают весовые рамки, закрывают или снимают номера. Экономят свои две тысячи рублей за проезд по дороге, а перегруженные машины убивают нам дороги на миллиард. Сейчас приказ подготовим и будут возить на «Газельках». Единственно, разрешим проезд для строительства, для специальных машин с пропуском. Если не хотите по-хорошему, будет по-другому. Это, действительно, для нас больная тема. Лучше воздух не сотрясать, решим,- сказал Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в настоящее время оплата в счёт возмещения вреда с автомобилей массой более 12 тонн, наносящих вред дорожному покрытию, собирается системой «Платон». В конце прошлого года «Платон» назвал Бурятию лидером регистрации транспортных средств.