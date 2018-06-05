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В Бурятии стали известны результаты праймериз

В Бурятии стали известны результаты праймериз
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Dailу» представляет результаты голосования на всех 33 одномандатных округах

В Бурятии завершилось предварительное голосование по определению будущих кандидатов, которых «Единая Россия» впоследствии выдвинет кандидатами в депутаты Народного Хурала VI созыва. 

На предварительном голосовании проголосовало более 110 000 человек, явка избирателей составила рекордные 15,44%.

4 июня прошло заседание Организационного комитета,на котором были утверждены результаты предварительного голосования, составленные на основании протоколов участковых счётных комиссий о с учётом голосов избирателей, принявших участие в электронном голосовании.

Голоса избирателей распределились следующим образом: 

территория одномандатного избирательного округа № 1 (Тункинский, Окинский районы):
1. Ивахинова Инна Саяновна–2685 голосов;
2. Бардунаев Александр Владимирович– 2365 голосов;
3. Дашеев Николай Дашеевич– 1960 голосов;
4. Кучумов Евгений Николаевич – 1737 голосов;
5. Зарбаева Татьяна Намсараевна – 1356 голосов;
6. Балданов Баир Дашеевич – 740 голосов;
7. Сыбыков Доржа Мункожапович – 732 голосов;
8. Ботоев Борис Николаевич – 725 голосов;
9. Дугаров Андрей Савельевич – 607 голосов;
10. Раднаева Баирма Дондоковна– 565 голосов.

территория одномандатного избирательного округа № 2 (Закаменский район):
1. Доржиев Геннадий Юрьевич– 1590голосов;
2. Цыбиков Вячеслав Борисович – 1519голосов;
3. Зундуев Бэлигто Михайлович – 1487голосов;
4. Аюшеев Виктор Васильевич – 1090голосов;
5. Санжеева Людмила Цыбэновна – 349голосов;
6. Попов Владимир Дмитриевич – 299голосов;
7. Молосоев Баир Лопсонович– 275голосов;
8. Цыренов Зоригто Борисович – 274голосов.

территория одномандатного избирательного округа № 3 (Джидинский район):
1. Пашинский Сергей Георгиевич – 3981 голосов;
2. Аюшеев Геннадий Борисович – 2231 голосов.

территория одномандатного избирательного округа № 4 (Селенгинский район):

1. Будаева Светлана Дымбрыл-Доржиевна – 2037голосов;
2. Матханов Владимир Эдуардович – 1705голосов;
3. Меделянов Андрей Викторович – 823голосов;
4. Бадмаев Заян Заятович– 693голосов;
5. Бальжиров Саян Евгеньевич – 688голосов.

территория одномандатного избирательного округа № 5 (Селенгинский, Кяхтинский районы):
1. Дашинимаев Солбон Санданович – 2671 голосов;
2. Буянтуев Мунко Александрович – 2341 голосов;
3. Чимбеев Найдан Данзанович – 805 голосов;
4. Бадмаев Вячеслав Гончикович – 578 голосов.

территория одномандатного избирательного округа № 6 (Кяхтинский район):
1. Цыремпилов Валерий Жамсуевич – 1639голосов;
2. Ханхалаев Евгений Казакович - 843 голосов;
3. Лузанова Светлана Очировна - 819 голосов;
4. Венедиктова Татьяна Васильевна - 806 голосов;
5. Вамбуев Чингис Борисович - 774 голосов;
6. Анчикова Виктория Дабаевна - 626 голосов;
7. Климов Юрий Николаевич - 350 голосов;
8. Чимбеев Алексей Владимирович - 197 голосов.

территория одномандатного избирательного округа № 7 (Кабанский район):
1. Швецов Дмитрий Сергеевич – 1517голосов;
2. Тимофеев Валерий Николаевич – 903голосов;
3. Хрущ Максим Вячеславович - 472 голосов;
4. Халудорова Зинаида Леонидовна – 172голосов;
5. Доржиева Елена Борисовна–69 голосов.

территория одномандатного избирательного округа № 8 (Кабанский район):
1. Деева Лилия Васильевна - 2363 голосов;
2. Попов Александр Петрович - 514 голосов;
3. Турченюк Дмитрий Юрьевич - 472 голосов.

территория одномандатного избирательного округа № 9 (Иволгинский район):
1. Красовский Александр Николаевич - 2790 голосов;
2. Гармаев Александр Анатольевич - 2456 голосов;
3. Дашамолонова Ирина Очировна - 1987 голосов;
4. Батуев Цыденжап Бимбаевич - 1032 голосов;
5. раднаева Ульяна Юрьевна - 353 голосов;
6. Доржиев Алексей Артемович - 124голосов;
7. Хобраков Солбон Цыренжапович – 114 голосов.

территория одномандатного избирательного округа № 10 (Тарбагайский, Заиграевский районы):
1. Кушнарев Анатолий Григорьевич - 2434 голосов;
2. Леонов Сергей Трофимович – 1936 голосов;
3. Лоцман Ольга Павловна - 481 голосов;
4. Зяблицев Михаил Александрович – 320 голосов.

территория одномандатного избирательного округа № 11 (Мухоршибирский район):
1. Варфоломеев Александр Георгиевич - 1336 голосов;
2. Носков Петр Лукич - 1160 голосов;
3. Цыбикмитов Зоригто Лубсанович – 1134 голосов.

территория одномандатного избирательного округа № 12 (Бичурский район):
1. Павлов Владимир Анатольевич - 4926 голосов;
2. Савельев Александр Изотович - 1097 голосов;
3. Федоров Олег Иванович - 876 голосов;
4. Мыльников Павел Сергеевич - 217 голосов;
5. Оленников Михаил Иванович – 96 голосов.

территория одномандатного избирательного округа № 13 (Октябрьский район г.Улан-Удэ):
1. Крутиян Лариса Николаевна - 483 голосов;
2. Сухоруков Андрей Георгиевич - 365 голосов;
3. Темников Олег Леонидович - 97 голосов;
4. Ертанов Петр Викторович - 55 голосов.

территория одномандатного избирательного округа № 14 (Октябрьский район г.Улан-Удэ):
1. Бужинаев Сергей Прокопьевич - 1780 голосов;
2. Банзарон Андрей Баирович - 887 голосов;
3. Раднаев Эрдэм Бальжинимаевич - 623 голосов;
4. Матхеев Чингис Сергеевич - 296 голосов;
5. Кондратьева Любовь Геннадьевна - 176 голосов;
6. Давыдов Родион Агрович - 89 голосов;
7. Сандакдоржиева Соелма Кэшэктуена–82 голосов.

территория одномандатного избирательного округа № 15 (Октябрьский район г.Улан-Удэ):
1. Баданов Матвей Александрович – 2506голосов;
2. Махов Антон Олегович - 279 голосов;
3. Степанова Инна Яковлевна - 148 голосов;
4. Холхоев Саян Жанчипович - 106 голосов;
5. Балтатарова Евгения Семёновна - 65 голосов;
6. Белобородов Сергей Васильевич – 49 голосов.

территория одномандатного избирательного округа № 16 (Октябрьский район г.Улан-Удэ):
1. Мантатова Татьяна Евгеньевна - 2134 голосов;
2. Попова Людмила Владимировна - 1029 голосов;
3. Бадмаев Алексей Геннадьевич - 121 голосов;
4. Пляскина Екатерина Сергеевна - 54 голосов;
5. Батуев Санжи Солбонович – 48 голосов.

территория одномандатного избирательного округа № 17 (Октябрьский район г.Улан-Удэ):
1. Барданов Александр Николаевич - 873 голосов;
2. Коробенков Анатолий Сергеевич - 547 голосов;
3. Сактоев Владимир Евгеньевич - 438 голосов;
4. Тулохонов Арнольд Кириллович - 380 голосов;
5. Дугаров Биликто Борисович - 92 голосов.

территория одномандатного избирательного округа № 18 (Октябрьский, Советский районы г.Улан-Удэ):
1. Зыбынов Андреян Геннадьевич - 1507 голосов;
2. Колмакова Виктория Викторовна - 963 голосов;
3. Цыденов Эрдэни Цыбикович - 124 голосов;
4. Бодиев Борис Анатольевич - 120 голосов;
5. Ульянов Иван Евгеньевич - 85 голосов;
6. Шахно Юлия Эдуардовна - 53 голосов.

территория одномандатного избирательного округа № 19 (Советский район г.Улан-Удэ):
1. Цыренов Батор Дашиевич - 1712 голосов;
2. Бобков Игорь Александрович - 1534 голосов;
3. Молотов Валерий Сергеевич - 672 голосов;
4. Ербанов Виктор Валерьевич - 498 голосов;
5. Дылыкова Алина Александровна - 416 голосов;
6. Сокольникова Ирина Ивановна - 161 голосов;
7. Миронов Иринчей Николаевич - 136 голосов;
8. Тютрин Виктор Иванович -128 голосов.

территория одномандатного избирательного округа № 20 (Советский район г.Улан-Удэ):
1. Степанов Михаил Юрьевич - 1614 голосов;
2. Бабенко Евгений Владимирович - 1037 голосов;
3. Кычаков Николай Геннадьевич - 767 голосов;
4. Цыренова Марина Геннадьевна - 431 голосов;
5. Михалёв Алексей Викторович – 92 голосов;
6. Федик Геннадий Иванович - 86 голосов;
7. Ринчино Андрей Львович – 66 голосов;
8. Гармаев Александр Васильевич – 60 голосов;
9. Цыренов Нима Гармажапович – 55 голосов.

территория одномандатного избирательного округа № 21 (Железнодорожный район г.Улан-Удэ):
1. Дроздов Сергей Владимирович – 982 голосов;
2. Санжанов Юрий Валерьевич – 808 голосов;
3. Тимофеев Александр Сергеевич – 744 голосов;
4. Хабаркова Светлана Аюшеевна – 161 голосов;
5. Зайцев Николай Сергеевич – 77 голосов.

территория одномандатного избирательного округа № 22 (Железнодорожный район г.Улан-Удэ):
1. Ирильдеев Вячеслав Германович - 1511 голосов;
2. Санжиев Замбал Владимирович - 331 голосов;
3. Першин Евгений Евгеньевич - 101 голосов;
4. Беляев Алексей Петрович - 80 голосов;
5. Григорьева Марина Борисовна - 77 голосов;
6. Тимофеева Елена Петровна - 60 голосов.

территория одномандатного избирательного округа № 23 (Железнодорожный район г.Улан-Удэ):
1. Цыбиков Батор Булатович - 1347 голосов;
2. Гунзынов Галан Дамбиевич - 283 голосов;
3. Уюина Руфина Дугарнимаевна - 33 голосов;
4. Данзанов Амгалан Алексеевич - 32 голосов;
5. Найданов Анатолий Викторович - 32 голосов;
6. Шодоева Надежда Цыренжаповна - 29 голосов;
7. Баторова Татьяна Юрьевна - 28 голосов.

территория одномандатного избирательного округа № 24 (Железнодорожный район г.Улан-Удэ):
1. Гергенов Михаил Денисович - 1531 голосов;
2. Намжилон Тимур Сергеевич - 638 голосов;
3. Степанов Артемий Викторович - 139 голосов;
4. Горбачева Светлана Григорьевна - 41 голосов;
5. Намжилов Николай Галсанович - 54 голосов;
6. Аюшина Марина Георгиевна – 30 голосов;
7. Тараруев Василий Павлович - 27 голосов.

территория одномандатного избирательного округа № 25 (Железнодорожный район г.Улан-Удэ):
1. Белых Леонид Яковлевич - 2509 голосов;
2. Марковец Игорь Васильевич - 2202 голосов;
3. Агнаев Олег Вячеславович - 395 голосов;
4. Тынтуев Павел Сергеевич - 376 голосов;
5. Болдырева Светлана Викторовна- 208 голосов;
6. Разуваев Владимир Федорович - 187 голосов;
7. Киселева Анна Николаевна - 142 голосов.

территория одномандатного избирательного округа № 26 (Заиграевский район):
1. Стопичев Александр Трофимович - 1997 голосов;
2. Покацкий Вячеслав Семенович - 1581 голосов;
3. Дондитов Эрдэнижап Владимирович - 1055 голосов;
4. Киреев Виктор Юрьевич - 765 голосов;
5. Жанаев Жамбал-Жамсо Николаевич –714голосов.

территория одномандатного избирательного округа № 27 (Заиграевский район):
1. Мезенин Сергей Георгиевич – 2144голосов;
2. Ведерников Владимир Николаевич – 1894голосов;
3. Дружинин Дмитрий Константинович – 1496голосов;
4. Середкин Александр Дмитриевич - 359 голосов;
5. Скосырская Анна Сергеевна – 210 голосов.

территория одномандатного избирательного округа № 28 (Хоринский, Кижингинский, Заиграевский район):
1. Жамбалов Баир Владимирович – 5190 голосов;
2. Доржиев Валерий Пурбуевич – 5116 голосов.

территория одномандатного избирательного округа № 29 (Еравнинский, Кижингинский район):
1. Доржиев Цырен-Даши Эрдынеевич - 2373 голосов;
2. Цыбиков Аркадий Дамдинович - 2038 голосов;
3. Гуробазаров Баян Дамбаевич - 1760 голосов;
4. Суворов Дмитрий Сергеевич - 712 голосов;
5. Елаева Туяна Мункоевна - 405 голосов;
6. Зондуева Туяна Владимировна - 257 голосов;
7. Батомункуев Биликто Ринчинович - 158 голосов.

территория одномандатного избирательного округа № 30 (Баргузинский район):
1. Зубарев Игорь Николаевич – 2450 голосов;
2. Гершевич Матвей Матвеевич – 1700 голосов;
3. Очиров Бато Ламуевич – 1058 голосов;
4. Овдин Михаил Евгеньевич – 882 голосов.

территория одномандатного избирательного округа № 31 (Курумканский, Баунтовский эвенкийскийрайоны):
1. Занданов Бальжинима Владимирович - 2026 голосов;
2. Лоншаков Александр Ревомирович - 1110 голосов;
3. Доржиев Баир Батуевич – 153 голосов.

территория одномандатного избирательного округа № 32 (Северобайкальский, Муйский районы):
1. Лудупова Евгения Юрьевна - 1297 голосов;
2. Зубаков Василий Георгиевич - 1150 голосов;
3. Егоров Иннокентий Матвеевич - 718 голосов;
4. Храмцов Эдуард Анатольевич – 465 голосов.

территория одномандатного избирательного округа № 33 (г.Северобайкальск):
1. Михалев Андрей Павлович - 281 голосов;
2. Цыбульский Алексей Владимирович – 239голосов;
3. Внуков Иван Николаевич - 166 голосов;
4. Невьянцев Андрей Иннокентьевич – 138голосов;
5. Москвитина Анджелика Анатольевна - 66 голосов.

9 сентября состоятся выборы депутатов Народного Хурала. 

праймериз выборы Народный Хурал депутаты Народного Хурала
 
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