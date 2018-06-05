В Бурятии стали известны результаты праймериз

На предварительном голосовании проголосовало более 110 000 человек, явка избирателей составила рекордные 15,44%.

4 июня прошло заседание Организационного комитета,на котором были утверждены результаты предварительного голосования, составленные на основании протоколов участковых счётных комиссий о с учётом голосов избирателей, принявших участие в электронном голосовании.

В Бурятии завершилось предварительное голосование по определению будущих кандидатов, которых «Единая Россия» впоследствии выдвинет кандидатами в депутаты Народного Хурала VI созыва.

«Байкал-Dailу» представляет результаты голосования на всех 33 одномандатных округах

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