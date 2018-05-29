Медведев подписал распоряжение о субсидии на ремонт очистных сооружений в Улан-Удэ

В 2017 году Бурятия получила на первую очередь очистных сооружений 313 миллионов рублей, однако освоить деньги не успели, остатки - 257 миллионов рублей - ушли обратно в федеральный бюджет



Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении минстрою РФ из резервного фонда правительства в 2018 году 257 млн рублей на предоставление бюджету Бурятии субсидий на софинансирование реконструкции очистных сооружений в Улан-Удэ. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.



- ... Выделить минстрою России из резервного фонда правительства РФ в 2018 году бюджетные ассигнования в размере 257,03 тыс. рублей на предоставление субсидии бюджету Республики Бурятия на софинансирование реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ». 1 этап. 1 пусковой комплекс, - говорится в распоряжении.



Очистные сооружения Улан-Удэ считаются основным загрязнителем реки Селенга - главной артерии Байкала: ежегодно в нее сбрасывается 22 млн куб. м загрязненных сточных вод. В 2017 году Бурятия получила на первую очередь очистных сооружений 313 млн рублей, однако освоить деньги не успели, остатки - 257 млн рублей - ушли обратно в федеральный бюджет.



Как пояснили местные власти, это произошло по объективным причинам: деньги были получены в сентябре, контракт заключили в октябре, с учетом погодных условий, освоить оставшееся до конца года не удалось.



Проект по реконструкции очистных в Улан-Удэ многоэтапный, он рассчитан до 2020 года, общая стоимость - более 2 млрд рублей, сообщает ТАСС.

