В 2017 году Бурятия получила на первую очередь очистных сооружений 313 миллионов рублей, однако освоить деньги не успели, остатки - 257 миллионов рублей - ушли обратно в федеральный бюджет
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении минстрою РФ из резервного фонда правительства в 2018 году 257 млн рублей на предоставление бюджету Бурятии субсидий на софинансирование реконструкции очистных сооружений в Улан-Удэ. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.
- ... Выделить минстрою России из резервного фонда правительства РФ в 2018 году бюджетные ассигнования в размере 257,03 тыс. рублей на предоставление субсидии бюджету Республики Бурятия на софинансирование реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ». 1 этап. 1 пусковой комплекс, - говорится в распоряжении.
Очистные сооружения Улан-Удэ считаются основным загрязнителем реки Селенга - главной артерии Байкала: ежегодно в нее сбрасывается 22 млн куб. м загрязненных сточных вод. В 2017 году Бурятия получила на первую очередь очистных сооружений 313 млн рублей, однако освоить деньги не успели, остатки - 257 млн рублей - ушли обратно в федеральный бюджет.
Как пояснили местные власти, это произошло по объективным причинам: деньги были получены в сентябре, контракт заключили в октябре, с учетом погодных условий, освоить оставшееся до конца года не удалось.
Проект по реконструкции очистных в Улан-Удэ многоэтапный, он рассчитан до 2020 года, общая стоимость - более 2 млрд рублей, сообщает ТАСС.
Медведев подписал распоряжение о субсидии на ремонт очистных сооружений в Улан-Удэ
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