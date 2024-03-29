Директор аэропорта «Байкал» призвал не мусорить у территории аэродрома

Он привлекает птиц

Дмитрий Гармаев, гендиректор улан-удэнского аэропорта, показал, как на аэродроме борются с птицами.

«Биоакустические установки в аэропорту «Байкал» издают специально подобранные орнитологами звуки», - написал он в своём телеграм-канале.

Они отпугивают птиц.





«Ещё раз призываем всех не оставлять мусор, привлекающий птиц, вблизи аэропорта, - отметил Гармаев. - Безопасность полётов прежде всего!».

Попадание птиц в двигатель самолётов приводит к нарушению работы мотора. С птицами реактивные лайнеры чаще сталкиваются на взлёте и посадке.

Например, пилот «Уральских Авиалиний» Дамир Юсупов 15 августа 2019 года предотвратил крупную авиакатастрофу. Он сумел посадить самолёт Airbus A321-211 с отказавшими двигателями на кукурузное поле в Подмосковье. Через несколько секунд после вылета из аэропорта Жуковский лайне столкнулся со стаей чаек, после чего оба двигателя были повреждены и частично потеряли тягу. Все находившиеся на борту 233 человека (226 пассажиров и 7 членов экипажа) выжили. Дамир Юсупов, а также второй пилот Георгий Мурзин получили звания Героев России.

Как писал «Байкал-Daily», в 2020 году Дамир Юсупов снял видео, когда пролетал над Байкалом.

