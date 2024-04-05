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В Улан-Удэ жильцам дома произвели перерасчёт за отопление

В Улан-Удэ жильцам дома произвели перерасчёт за отопление
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Произошло это после проверки прокуратуры

По результатам проверки прокуратуры Октябрьского района Улан-Удэ собственникам жилья в многоквартирном произвели перерасчёт за отопление.

«Установлено, что ресурсоснабжающей организацией при расчёте платы за тепловую энергию положения законодательства были применены неверно. Это привело к предъявлению собственникам помещений многоквартирного дома излишней платы за отопление», - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Прокурор района внес представление об устранении нарушений закона директору теплоснабжающей организации. Не согласившись с этим, организация обратилась в Арбитражный суд республики с заявлением о признании представления незаконным. Однако в удовлетворении было отказано.

Сейчас собственникам помещений многоквартирного дома произвели перерасчёт на сумму более 41 тысячи рублей.

Кроме того, отметили в прокуратуре, организация привлечена к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ «Невыполнение законных требований прокурора», ей назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.
прокуратура теплоснабжение

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