В Улан-Удэ жильцам дома произвели перерасчёт за отопление

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Произошло это после проверки прокуратуры



По результатам проверки прокуратуры Октябрьского района Улан-Удэ собственникам жилья в многоквартирном произвели перерасчёт за отопление.



«Установлено, что ресурсоснабжающей организацией при расчёте платы за тепловую энергию положения законодательства были применены неверно. Это привело к предъявлению собственникам помещений многоквартирного дома излишней платы за отопление», - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Прокурор района внес представление об устранении нарушений закона директору теплоснабжающей организации. Не согласившись с этим, организация обратилась в Арбитражный суд республики с заявлением о признании представления незаконным. Однако в удовлетворении было отказано.



Сейчас собственникам помещений многоквартирного дома произвели перерасчёт на сумму более 41 тысячи рублей.



Кроме того, отметили в прокуратуре, организация привлечена к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ «Невыполнение законных требований прокурора», ей назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

