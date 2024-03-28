Главврача дома ребёнка «Аистёнок» в Улан-Удэ наградили медалью

Общество, Фото: предоставлено минсоцзащиты РБ

Аюр Бимбаев работает в здравоохранении 46 лет



Главный врач специализированного психоневрологического дома ребёнка «Аистёнок» Аюр Бимбаев награждён медалью «За заслуги перед здравоохранением Республики Бурятия» I степени.



Аюр Бимбаев работает в здравоохранении 46 лет, из них 30 лет – в руководящей должности. В течение пяти лет он был главным врачом детской больницы № 2. 22 года возглавлял детскую республиканскую клиническую больницу, а последние три года трудится главным врачом дома ребёнка «Аистёнок».



В рамках поручения правительства РФ о переходе к единой модели подчинённости организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 1 января 2024 года дом ребёнка «Аистенок» перешёл в ведение минсоцзащиты Бурятии.



- Это сделано для того, чтобы обеспечить координацию и контроль деятельности организаций для детей-сирот, установить единый порядок и нормативы финансирования деятельности этих организаций. Вместе с тем, мы должны обеспечить оптимальное состояние сети профильных учреждений и их реорганизацию на основе единых требований. Ещё одна задача - исключить межведомственные барьеры, - напомнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



