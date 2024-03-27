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В Улан-Удэ приступили к благоустройству парка «Мемориал Победы»

В Улан-Удэ приступили к благоустройству парка «Мемориал Победы»
Общество,  Фото:Мэрия Улан-Удэ
Благоустройство пройдёт в два этапа

Подрядная организация начала рытье котлована для обустройства фундамента амфитеатра. Параллельно ведутся работы по сносу недостроенного здания, расположенного на этой территории.

– Благоустройство общественной территории разделено на два этапа. Первый этап предполагает обустройство правой стороны парка в 2024 году, а второй – левой в 2025. На территории парка в этом году планируется строительство пруда и мостика через него, создание тропиночной сети - пешеходных дорожек с тремя видами тротуарного покрытия. Кроме того, будут установлены 57 светильников, система видеонаблюдения, водополив, – рассказал Дмитрий Ларченко, начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства.

Парк «Мемориал Победы» благоустраивают по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». В 2023 году в ходе рейтингового голосования горожане отдали значительное количество голосов за обновление этой территории. Проект благоустройства предполагает использование существующего ландшафта. Здесь установят новые малые архитектурные формы – чтобы было удобно для всех возрастных групп, посещающих парк. С правой стороны парка обустроят пруд с мостиком, амфитеатр и ротонду для проведения различных мероприятий. С левой - построят смотровую площадку «Парящий мост», установят стелу «Город трудовой доблести». Также обустроят детскую площадку, а рядом с парковкой будет зона для фуд-траков. Помимо этого, здесь проведут дополнительное озеленение территории, установят новое освещение и систему видеонаблюдения.

благоустройство Мэрия Улан-Удэ

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