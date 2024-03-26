Они превратили жильё в свинарник
В Иркутске судебные приставы выселили незаконных жильцов, поселившихся в квартире умерших родственников.
Мать со взрослым сыном поселились в двухкомнатной квартире в Свердловском районе Иркутска в 2020 году. Тогда жилплощадь пустовала по причине того, что её предыдущие жители, проживающие по договору социального найма, скончались. В итоге в квартиру заехали дальние родственники усопших, никого не спросив и не поставив в известность.
Об оккупированной квартире стало известно благодаря соседям по подъезду. Они начали жаловаться на неприятный запах и шум. В квартиру нагрянули представители власти.
- Внутри помещения обнаружили полную антисанитарию: отсутствие дверей, экскременты животных на полу и самих животных: двух больших собак и трёх кошек. Среди всего этого нашлась и самопровозглашенная хозяйка, которая, к тому же, накопила задолженность по коммунальным платежам на сумму более 200 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУФССП по Иркутской области.
Администрация города подала исковое заявление с требованием выселить незаконных жильцов. Суд требование муниципалитета удовлетворил и вынес сроки ответчикам на освобождение квартиры. Однако «захватчики» не торопились покидать жилище.
Тогда к ним нагрянул судебный пристав. Он вынес постановление об исполнительском сборе, разъяснил о привлечении к административной ответственности. После этого мать и сын исполнили судебное решение, освободив помещение.
В Иркутске семья тайком захватила квартиру умерших родственников
Общество, Фото:
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