В центре Улан-Удэ арт-объект превратили в доску объявлений

Или в «стену плача»

Улан-удэнцы и гости города расписали одну из поверхностей куба на улице Коммунистической у Гостиных рядов объявлениями, рисунками и надписями в стиле «Здесь был Вася». Пострадала тёмная поверхность композиции Мари Маляр «Фантазия на тему уличных обоев».

«Только из-за этой «стены плача» в центре Улан-Удэ у Гостиных рядов рядом стоило замутить не до конца понятный художественный проект с этими кубами, - пишут в социальных сетях. - Всё лучше, чем на заборах, ограде, скамейках etc. (или краской на камнях и скалах на природе!) писать и рисовать. Такая вот она наскальная живопись улан-удэнцев и гоcтей столицы Бурятии в 2023-2024 годах XXI века».

Надписи весьма разнообразны и даже оригинальны: «Кирилл С. лох», «Настя дура», «Люблю Дашу», «Надеюсь, ты станешь миллионером», «Женя, вернись на родину», «За Уда ЖВ вечно» и др. Есть объявления с номерами телефонов, а также строчки из популярных песен. На стене отметились ученики городских школ №№ 2 и 9, студенты (или преподаватели) БГУ, жители Сотникова.

Пострадали от таких художеств и другие стороны куба, но не так сильно. Надписи маркером, мелом встречаются и на других кубах, кроме одного: эта кубическая работа полностью обита тканью.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июле 2023 года в столице Бурятии появились необычные арт-объекты. Это огромные кубы, которые расписали местные художники. Их установили в рамках проекта «Комната в городе», суть которого – изменить восприятие старого города с помощью современного искусства и создать у улан-удэнцев ощущение «дома» даже вне стен квартир.

Вот только дома на стенах и обоях маркерами и мелом обычно не пишут.



