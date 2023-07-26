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Центр Улан-Удэ украсят огромные расписные кубы

Центр Улан-Удэ украсят огромные расписные кубы
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Пять из них уже установили на старейшей площади города

В столице Бурятии появились необычные арт-объекты. Это огромные кубы, которые расписывают местные художники. Их устанавливают в рамках проекта «Комната в городе», суть которого – изменить восприятие старого города с помощью современного искусства и создать у улан-удэнцев ощущение «дома» даже вне стен квартир.

Пять кубов уже установили на площади Революции – старейшей в столице республики. Сейчас два из них разрисовывают Артём Маганов и Дарима Кантакова. Темы их инсталляций – «Выворотень» и «90°УУ».

- Задумка в том, чтобы художники, выразив своё отношение к дому, свои переживания и мысли о нём в такой форме, перенесли бы это на окружающую среду, а люди, которые смотрят на эти объекты, поняли: их дом не заканчивается там, где заканчивается их квартира, – пояснил Артём Маганов, курирующий проект. – Я рисую вывернутый дом. У меня  несколько сюжетов, которые исключительно мои, домашние – условно изображаю себя, свою дочь и жену в домашней атмосфере и при этом добавляю немного сюра.


Ещё один арт-объект распишет главный художник Бурдрама Натали-Кейт Пангилинан. Она воплотит тему «Ищу дом». Известный дизайнер Надежда Абзаева создаст текстильную инсталляцию «ГЭР», а наша землячка Мари Маляр представит «Фантазию на тему уличных обоев».
 
Все кубы будут готовы к 15 августа. Организаторы «Комнаты в городе» – команда проекта «Старый город», которую поддержали правительство республики и администрация Улан-Удэ.
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