Глава Бурятии рассказал о возможных сферах сотрудничества с Мьянмой

Это туризм, образование и сельское хозяйство

В Бурятии работает посол Республики Союз Мьянма в Российской Федерации Тит Линн Оун. Об этом сообщил в своём telegram-канале глава РБ Алексей Цыденов.

- В программе у господина посла – знакомство с нашей промышленностью, с возможностями в образовательной и туристической сферах Бурятии, – написал Цыденов. – Межгосударственные отношения между Россией и Мьянмой сегодня находятся на очень высоком уровне и продолжают развиваться. А с учётом того, что это буддийская страна, взаимовыгодные связи именно с Бурятией наши гости готовы дополнительно развивать.

По словам руководителя региона, на встрече с послом он обсудил возможности обучения студентов из Мьянмы в Бурятии, сотрудничество в области сельского хозяйства и в сфере добывающей промышленности, а также в туризме.

- Рассказали также о том, что готовим II Буддийский форум, который пройдёт этим летом, – отметил Цыденов. – Господин посол ответил, что делегация Мьянмы намерена принять участие в этом важном международном событии.

Как сообщал «Байкал-Daily», первый буддийский форум состоялся в Улан-Удэ в августе 2023 года (возрастное ограничение – 0+). Второй запланировали на август 2024-го (0+). Подготовка к нему уже идёт полным ходом.