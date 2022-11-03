Туроператор анонсировал прямые рейсы в Мьянму из Улан-Удэ

И ещё из пяти городов Сибири

К числу стран, куда из России можно попасть на прямых рейсах, добавится Мьянма. Уже в декабре полеты в интересах российского туроператора «И-Линь Туризм» начнет авиакомпания Myanmar Airways International, сообщает TourDom.ru. .

В «И-Линь Туризм» поделились подробностями. Туроператор заключил контракт с Myanmar Airways, согласно которому этот перевозчик будет выполнять еженедельные рейсы в город Мандалай из Новосибирска, Барнаула, Кемерова, Иркутска, Читы и Улан-Удэ.

По словам директора отдела маркетинга «И-Линь Туризм» Дарьи Коток, продажи начнутся сразу после того, как авиакомпания получит слоты – процесс согласований находится на финальной стадии. Рейсы будут выполняться на 130-местном Airbus A319 в одноклассной компоновке. Перелет займет около 5,5 часов в зависимости от города.

Туроператор «И-Линь Туризм» планирует загружать эту программу сам, предлагая туры на одну или две недели.

- В основном ориентируемся на пляжный отдых, но так как у Мьянмы богатая история и множество достопримечательностей, страна будет интересна и тем, кто хочет съездить на экскурсии, увидеть знаменитые храмовые комплексы, - сказала Коток.

Примерная цена туров – от 130 тысяч рублей за неделю отдыха на двоих.

Как и в случае с рейсами, которые «И Линь Туризм» организует из городов России в Египет и Турцию, часть билетов поступит в свободную продажу. Таким образом, перелетом в Мьянму смогут воспользоваться и самостоятельные туристы. Например, те, кто хочет попасть в соседние страны Юго-Восточной Азии – Вьетнам, Сингапур, Малайзию, Таиланд и др.

Сейчас улететь в города Юго-Восточной Азии из Улан-Удэ можно через аэропорт Улан-Батора.

Договоренности об организации прямых рейсов между Россией и Мьянмой достигнуты на уровне правительств и ранее подтверждались заявлениями со стороны как дипломатов Мьянмы, так и посольства России. Пункт об увеличении перевозки в дружественные страны есть в списке поручений Владимира Путина по итогам заседания Президиума Госсовета.

После сентябрьского Восточного экономического форума во Владивостоке делегация Мьянмы посетила Бурятию. Стороны планируют активно развивать медицинский туризм в Улан-Удэ, где в октябре открыли Центр ядерной медицины.

Myanmar Airways International (MAI) основана в 1993 году как перевозчик на международных маршрутах. В авиакомпании 11 самолетов 4 Airbas A320, 4 лайнера A319 и 3 Embraer E190.