Глава Бурятии: «Если люди будут придерживаться канонов буддизма, мир будет счастливее»

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Участники международного буддийского форума подводят итоги работы



Глава Бурятии Алексей Цыденов выступил в ходе открытой дискуссии в рамках I международного буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности», который завершился в Улан-Удэ.



- Мир разный и очень многообразный, но есть то, что нас объединяет — буддизм. Он объединяет страны, которые лучше, быстрее, наиболее эффективно развиваются. Сегодня здесь собрались страны, где больше половины населения Земли, больше половины мирового валового продукта, и это страны, где распространен буддизм. Если люди будут придерживаться канонов буддизма, мир будет счастливее, — сказал Алексей Цыденов.



В рамках открытой дискуссии модераторы сессий, состоявшихся в ходе форума, представили итоги и результаты проведённой работы.



По словам заместителя директора Института Стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Ломоносова Андрея Фесюна, буддизм, имеющий отличия в своих направлениях в зависимости от страны, играет существенную объединяющую роль.



- Буддизм в системе других мировоззренческих систем является наименее агрессивной мировоззренческой системой. Меньше всего агрессии исходит от буддизма, как такового, и его адептов в частности. Буддизм в разных странах имеет различия, и мы не можем сказать, что буддизм в Шри-Ланке и Бурятии — это одно и то же: они различаются и в историческом, и в традиционном, и в языковом плане. Тем не менее, в отличие от других конфессионных систем, в буддизме нет сект. И в этом смысле буддизм очень хорош, потому что он показывает ту самую единую вершину, то самое единое состояние совершенства, к которому разными путями стремятся совершенно разные люди», — отметил Андрей Фесюн.



В свою очередь, директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Ломоносова, президент фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Алексей Маслов рассказал о текущем состоянии образования в сфере буддизма. Он подчеркнул, что в ближайшее время в российских вузах создадут специализированные учебные программы, которые будут направлены на изучение буддийской философии.



- Безусловно, должны быть введены специальные программы в университетах, посвященные буддийской философии, как программы бакалавриата, так и магистратуры. В России это в ближайшее время будет введено. Нам нужны современные учебные пособия, связанные с буддийской философией и практикой, которые могут быть полезны как священнослужителям, так и светским людям, - отметил Алексей Маслов.



- Мы должны практиковать осознанность, всякий раз радоваться, когда нам предоставляется такая возможность. Благодаря следованию благородным истинам мы можем достигнуть как материального, так и духовного благополучия. Я надеюсь, что это прекрасное мероприятие, организованное правительством России и Бурятии, окажет значительное воздействие на жизни всех нас, будет важным для всех нас мероприятием, — сказал в своём выступлении секретарь Всенепальской ассоциации Бхиккху Сиддхартха Махарджан.



Председатель центрального духовного управления буддистов Республики Алтай Арам Кыпчаков также обратился к гостям и участникам форума со словами благодарности.



- Очень рад на столь необходимом, не побоюсь сказать великом, грандиозном событии приветствовать всех вас, поблагодарить от имени буддистов Республики Алтай. Мы, буддисты Республики Алтай, как и все буддисты России, приветствуем и благодарим организаторов и участников этого столь необходимого для нас всех мероприятия. Конечно, для нас этот форум имеет огромную важность. Благодарю наших братьев из-за границы, далеких гостей, которые приехали поддержать нас, пообщаться с нами. Российские буддисты вас приветствуют, примите наши искренние благодарности, — сказал Арам Кыпчаков.



Международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности» проходил в Улан-Удэ с 17 по 19 августа. В нём участвовали гости из Вьетнама, Индии, Китая, Монголии, Мьянмы, Непала, Таиланда, Шри-Ланки и других буддийских стран. Всего в Бурятии собрались более 600 человек. На открытии участникам передали приветствие от президента Владимира Путина.



В первый день форума участники провели дискуссии о развитии буддийского образования и международного сотрудничества стран, где распространен буддизм, положении этого учения в современном обществе, сохранении культурно-исторического наследия, восточной медицине.



- Форум, безусловно, получился очень обширный. Традиционный буддизм, который присутствует у нас в России, он есть и будет. Многие иностранные представители Сангхи восхищались тем, что наши настоятели дацанов все вместе собрались и дружно обсуждали большое количество вопросов, участвовали в молебнах. Мы показали, что у нас есть традиционный буддизм, — рассказал ректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Заяева Дымбрыл Дашибалданов.



Во второй день гости форума отправились в Иволгинский дацан — крупнейший буддийский храмовый комплекс, расположенный в Бурятии — для участия в традиционной конференции «Феномен Пандито Хамбо Ламы Даши Доржо Этигэлова». Участники мероприятия обсудили послания Хамбо Ламы и совершили поклонение его нетленному телу: в ходе медитации в 1927 году он ушел в особое состояние, в котором пребывает до сих пор.



Программа третьего дня форума включила открытую дискуссию: модераторы всех восьми дискуссий представили результаты проведенной работы. Итогом форума стало принятие резолюции, в которой сообщается о начале работы над созданием международной ассоциации буддологических исследований и образования с целью укрепления содружества буддистов и исследователей разных стран. Кроме того, начнётся разработка единой академической информационной платформы и системы общего доступа к материалам и книгам по буддизму в библиотеках по всему миру, а также издание научного журнала в области буддологических исследований.



В рамках форума было подписано соглашение о создании консорциума вузов «Буддийское образование», участниками которого станут Бурятский государственный университет, Калмыцкий государственный университет, Тувинский государственный университет, Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» и Агинская Буддийская Академия.



Помимо этого, министерство спорта Бурятии, тренировочный центр шаолиньского ушу Храма Шаолинь и федерации ушу Бурятии» подписали соглашение о сотрудничество. Бурятские спортсмены смогут стажироваться в Китае.



Форум прошёл в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия, которая является одним из мировых центров буддийской культуры, центром российского буддизма.



