У жительницы Улан-Удэ в счёт долга взыскали социальную выплату

Женщина обратилась с жалобой в прокуратуру



Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ помогла местной жительнице, у которой незаконно списали деньги. Проверка подтвердила нарушение законодательства об исполнительном производстве.



- Установлено, что женщине предоставлены меры социальной поддержки в виде компенсации затрат на проезд ребёнка к месту учёбы и обратно. Между тем уполномоченным муниципальным казенным учреждением требования об указании кода вида дохода в расчётных документах не исполнялись. В результате перечисленная компенсация удерживалась в счёт уплаты имеющейся задолженности по исполнительным документам. Это повлекло нарушение прав несовершеннолетнего на получение мер социальной поддержки, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Прокурор Октябрьского района внёс представление руководителю финансового учреждения. После этого виновника привлекли к дисциплинарной ответственности и были приняты меры к недопущению подобных нарушений впредь.

