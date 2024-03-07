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У жительницы Улан-Удэ в счёт долга взыскали социальную выплату

У жительницы Улан-Удэ в счёт долга взыскали социальную выплату
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина обратилась с жалобой в прокуратуру

Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ помогла местной жительнице, у которой незаконно списали деньги. Проверка подтвердила нарушение законодательства об исполнительном производстве.

- Установлено, что женщине предоставлены меры социальной поддержки в виде компенсации затрат на проезд ребёнка к месту учёбы и обратно. Между тем уполномоченным муниципальным казенным учреждением требования об указании кода вида дохода в расчётных документах не исполнялись. В результате перечисленная компенсация удерживалась в счёт уплаты имеющейся задолженности по исполнительным документам. Это повлекло нарушение прав несовершеннолетнего на получение мер социальной поддержки, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Прокурор Октябрьского района внёс представление руководителю финансового учреждения. После этого виновника привлекли к дисциплинарной ответственности и были приняты меры к недопущению подобных нарушений впредь. 
прокуратура

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