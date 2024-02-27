Она успела застращать всё село
На минувшей неделе жители Кижинги потребовали как можно скорее отловить собаку, которая запугала всё село. По словам местных, она нападает и на детей, и на взрослых. Животное даже вцепилось зубами в школьницу.
- Дочка не могла идти в школу во вторую смену – собака за рукава зубами держала. Я успел на улицу выйти, – заявил тогда отец девочки.
По словам мужчины, четвероногое появилось в селе летом. Сельчанин предположил, что у него есть хозяин. «Бегает между домами на улице Школьная», – уточнил кижингинец.
А недавно стало известно, что владельцы посадили пса на цепь. Фотоподтверждение разместили в группе «Кижинга-инфо.24/7». Власти призвали всех местных жителей держать своих собак на привязи.
В райцентре в Бурятии кусачую собаку посадили на цепь
Общество, Фото:
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