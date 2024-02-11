В Бурятии инаугурируется новоизбранный глава Муйского района

Он официально вступит в должность через несколько дней
На следующей неделе состоится торжественная инаугурация новоиспечённого главы Муйского района Владимира Дашиева (возрастное ограничение – 0+). Он официально вступит в свою должность в ближайшую среду, 14 февраля, сообщает «Муя-инфо.24/7». Мероприятие пройдёт в доме культуры «Верас» в Таксимо.
С новым руководителем муниципального образования (МО) определились в конце января. Это произошло на очередной сессии райсовета депутатов.
Желающих было двое – прежний глава Андрей Козлов и Владимир Дашиев, тоже подавший документы на конкурс. Ранее он отвечал за развитие инфраструктуры в иволгинской администрации.
Вообще сделать выбор депутаты должны были ещё в начале осени. В сентябре они собрались на открытую сессию, чтобы провести собеседование с претендентами и по его итогам назвать руководителя МО.
Народным избранникам тогда представили две кандидатуры – вышеупомянутого Андрея Козлова и Вячеслава Миронова. Однако они так ни к чему и не пришли.
Пришлось объявить повторный конкурс по отбору кандидатов на это кресло. В конце октября стало известно, что всего зарегистрировали шестерых. В середине декабря конкурсная комиссия решила, кого из них внести на рассмотрение райсовета.
Выбор на сессии в итоге пал на Дашиева. На официальной странице районной администрации во «ВКонтакте» ранее рассказали, что он долгое время трудился на благо Иволгинского района, курируя одно из сложнейших и приоритетных направлений деятельности. Владимира Дашиева неоднократно отмечали правительственными и ведомственными наградами.
- Назначение на столь ответственный пост является заслуженным признанием высокого профессионализма и исключительных деловых качеств, – подчеркнули в администрации, пожелав новоиспечённому главе «успехов на новой должности, реализации всех намеченных планов, поддержки команды, неиссякаемой энергии и оптимизма».
Местные жители тут же отреагировали на эту новость в соцсетях. «Неожиданно», – заявили они. А некоторые выразили надежду, что «может, хоть что-то поменяется для людей, живущих в этом ужасе».
Ещё в 2018 году прямые выборы во многих МО республики начали заменять конкурсным отбором. Специальная комиссия изучает заявки от желающих возглавить район и отбирает только двоих. Те презентуют свои программы райсоветам и последние принимают решение. Таким же путём захотели недавно пойти и в Улан-Удэ.
Осенью 2023-го в Бурятии официально вступили в должность новоиспечённые главы Кяхтинского и Бичурского районов. За них, в отличие от остальных, голосовали не депутаты, а местные жители.
В Бурятии инаугурируется новоизбранный глава Муйского района
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он официально вступит в должность через несколько дней
В столицу Бурятии приехал первый «Богатырь»
Её распространение придётся прекратить
Спасатели призывают пока воздержаться от походов в горы
В других районах преимущественно без осадков
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко из ФСК
В честь праздника на ней появилась огромная поздравительная надпись
Её маршрут: Куркут – Иркутская губа
Её установили на въезде в село
Лама прочитал защитные молитвы
Выступят звёзды эстрады и оперы, именитые артисты и прославленные творческие коллектив
Экзамен сдали все обучавшиеся осуждённые
Ледовый переход состоится 24 февраля
Турнир пройдёт в конце марта
«Верим, что в новом году нас ждут только добро, счастье и благополучие»