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В Улан-Удэ изменят выборы мэра

В Улан-Удэ изменят выборы мэра
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Мэра столицы Бурятии будут избирать депутаты горсовета

Глава Бурятии Алексей Цыденов решил изменить закон «Об организации местного самоуправления в Республике Бурятия», по которому мэра Улан-Удэ будет избирать горсовет.

Как поясняют наши источники на площади Советов, Алексей Цыденов внесёт проект закона в Народный Хурал, который, предположительно, рассмотрит его на своей сессии 29 февраля. Вероятно, закон будет принят, таким образом, мэр Улан-Удэ будет избираться на конкурсной основе депутатами Улан-Удэнского горсовета.

По сути, глава Бурятии продолжает выстраивать вертикаль власти внутри республики. При вполне лояльном составе горсовета у действующего мэра Улан-Удэ не должно возникнуть проблем с конкурсным выбором. Если убрать в сторону формальности, мы по факту имеем дело с будущим назначением главой Бурятии Игоря Шутенкова мэром Улан-Удэ.

Алексей Цыденов логично решил, что действующий мэр справился с обязанностями на первом своём сроке. В Улан-Удэ за последние несколько лет практически полностью заменены магистральные теплотрассы, строятся водоводы. Завезены сотни единиц пассажирского транспорта - автобусы и трамваи, есть новый импульс в жилищном строительстве и другие очевидные достижения. Впереди реализация мастер-плана стоимостью более четверти триллиона рублей. Перестройка центра города, включая новые коммуникации, и далее микрорайоны с инфраструктурными проектами по всему городу, в рамках личного контроля президента России.

К тому же, немаловажную роль в решении главы Бурятии об отмене выборов мэра сыграл и политический контроль Игорем Шутенковым столицы Бурятии. На выборах в Народный Хурал в прошлом году впервые за новейшую историю все городские избирательные округа достались представителям «Единой России». При слабости оппозиции выборы мэра могли превратиться в пустую формальность на которые оттягивались бы бюджетные средства и другие ресурсы. Так зачем «огород городить», видимо, подумали в администрации главы региона.

К тому же конкурсные назначения мэров столиц регионов - это уже 10-летняя федеральная практика. До 2014 года от прямых выборов глав городов отказались 43 региона России. В 2018 году в стране оставалось 10 столичных городов, где мэры избирались прямым голосованием, включая Санкт-Петербург и Москву. В 2023 году прямые выборы отменили в Новосибирске и в Томске. В России есть считанные субъекты, где практика выборов мэров действует, и их уже скоро не останется.

В целом, отмена выборов мэра Улан-Удэ была ожидаема, и вообще не удивительна. Глава Бурятии получит политически спокойную и приятную обстановку в Улан-Удэ в ближайшие годы. А мэрия Улан-Удэ без политических нервотрёпок продолжит заниматься жизнеобеспечением города и масштабными проектами в развитие.
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