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«Неожиданно»: В Бурятии сменился ещё один районный глава

«Неожиданно»: В Бурятии сменился ещё один районный глава
Общество,  Фото:vk.com/muya_official
Его выбрали местные депутаты

В минувшую пятницу, 26 января, в Муйском районе наконец-то определились с главой. Это произошло на очередной сессии райсовета депутатов.

Желающих было двое – прежний руководитель муниципального образования (МО) Андрей Козлов и Владимир Дашиев, тоже подавший документы на конкурс. Ранее он отвечал за развитие инфраструктуры в иволгинской администрации.

Вообще сделать выбор депутаты должны были ещё в начале осени. В сентябре они собрались на открытую сессию, чтобы провести собеседование с претендентами и по его итогам назвать нового руководителя МО.

Народным избранникам тогда представили две кандидатуры – вышеупомянутого Андрея Козлова и Вячеслава Миронова. Однако, как сообщили в группе «Муя-инфо 24/7», они так ни к чему и не пришли.

Пришлось объявить повторный конкурс по отбору претендентов на это кресло. В конце октября стало известно, что всего зарегистрировали шестерых. В середине декабря конкурсная комиссия решила, кого из них внести на рассмотрение райсовета.

Выбор на сессии в итоге пал на Дашиева. На официальной странице районной администрации во «ВКонтакте» рассказали, что он долгое время трудился на благо Иволгинского района, курируя одно из сложнейших и приоритетных направлений деятельности. Владимира Дашиева неоднократно отмечали правительственными и ведомственными наградами.

- Назначение на столь ответственный пост является заслуженным признанием высокого профессионализма и исключительных деловых качеств, – подчеркнули в администрации, пожелав новоиспечённому главе «успехов на новой должности, реализации всех намеченных планов, поддержки команды, неиссякаемой энергии и оптимизма».

Местные уже отреагировали на эту новость в соцсетях. «Неожиданно», – заявили они. А некоторые выразили надежду, что «может, хоть что-то поменяется для людей, живущих в этом ужасе». 

Ещё в 2018 году прямые выборы во многих МО республики начали заменять конкурсным отбором. Специальная комиссия изучает заявки от желающих возглавить район и отбирает только двоих. Те презентуют свои программы райсоветам и последние принимают решение. Таким же путём захотели недавно пойти и в Улан-Удэ. 

Осенью 2023-го в Бурятии официально вступили в должность новоиспечённые главы Кяхтинского и Бичурского районов. За них, в отличие от остальных, голосовали не депутаты, а местные жители. 
главы районов депутаты голосование Муйский район

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