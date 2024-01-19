В Бурятии наконец-то выберут главу Муйского района

В следующую пятницу, 26 января, в Муйском районе Бурятии выберут главу. Сделают это на очередной сессии райсовета депутатов.
Желающих получить должность двое. По данным группы «Муя-инфо.24/7», это действующий руководитель муниципального образования (МО) Андрей Козлов и Владимир Дашиев, тоже подавший документы на конкурс.
Определиться с главой района должны были ещё в начале осени. В сентябре народные избранники собрались на открытую сессию, чтобы провести собеседование с претендентами и по его итогам назвать нового руководителя МО.
Мм тогда представили две кандидатуры – вышеупомянутого Андрея Козлова и Вячеслава Миронова. Однако, как сообщили в группе «Муя-инфо 24/7», они так ни к чему и не пришли.
Повторный конкурс по отбору претендентов на это кресло решили объявить через несколько месяцев. А в конце октября стало известно, что всего зарегистрировали шесть кандидатов. В середине декабря конкурсная комиссия определилась, кого из них внести на рассмотрение депутатов.
Ещё в 2018 году прямые выборы во многих районах республики решили заменить конкурсным отбором. Специальная комиссия изучает заявки от желающих возглавить МО и отбирает только двоих. Те презентуют свои программы райсоветам и последние принимают решение.
Минувшей осенью в Бурятии официально вступили в должность новоиспечённые главы Кяхтинского и Бичурского районов. Их, в отличие от остальных, избирали не депутаты, а местные жители.