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В Бурятии наконец-то выберут главу Муйского района

В Бурятии наконец-то выберут главу Муйского района
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
На это кресло метят два кандидата

В следующую пятницу, 26 января, в Муйском районе Бурятии выберут главу. Сделают это на очередной сессии райсовета депутатов.

Желающих получить должность двое. По данным группы «Муя-инфо.24/7», это действующий руководитель муниципального образования (МО) Андрей Козлов и Владимир Дашиев, тоже подавший документы на конкурс.

Определиться с главой района должны были ещё в начале осени. В сентябре народные избранники собрались на открытую сессию, чтобы провести собеседование с претендентами и по его итогам назвать нового руководителя МО.

Мм тогда представили две кандидатуры – вышеупомянутого Андрея Козлова и Вячеслава Миронова. Однако, как сообщили в группе «Муя-инфо 24/7», они так ни к чему и не пришли.

Повторный конкурс по отбору претендентов на это кресло решили объявить через несколько месяцев. А в конце октября стало известно, что всего зарегистрировали шесть кандидатов. В середине декабря конкурсная комиссия определилась, кого из них внести на рассмотрение депутатов.

Ещё в 2018 году прямые выборы во многих районах республики решили заменить конкурсным отбором. Специальная комиссия изучает заявки от желающих возглавить МО и отбирает только двоих. Те презентуют свои программы райсоветам и последние принимают решение.

Минувшей осенью в Бурятии официально вступили в должность новоиспечённые главы Кяхтинского и Бичурского районов. Их, в отличие от остальных, избирали не депутаты, а местные жители.
выборы главы районов Муйский район

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