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В Улан-Удэ произошла неразбериха с отменой уроков второй смены

В Улан-Удэ произошла неразбериха с отменой уроков второй смены
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В итоге школам пришлось самим принимать решение

1 февраля в Улан-Удэ произошла путаница с тем, идут ли школьники второй смены на уроки, или же нет.

В 11 часов городской комитет по образованию сообщил об отмене занятий для младшеклассников, сославшись на то, что в городе -34 градуса. Однако на сайте Бурятского гидрометцентра значились другие данные, а именно -31 градус.

По пабликам и месседжерам разлетелись разные сообщения – одни писали, что уроки отменяют, другие, что состоятся.

 

Учатся дети или нет, пытались выяснить родители, задавая вопросы в комментариях на официальной странице комитета: «Отменяются или нет?! Везде разная информация», «-31. Значит, не отменяются», «Просто информация у них разница с сайтом», «На сайте на 11 утра 31 градус, не 34. Уточните».

Позже в комитете постарались объяснить, как так вышло.

- По состоянию на 11:00 температура составляла -34. В связи с чем был выставлен пост на официальной странице комитета. Позже появилось обновление. В настоящее время школы принимают решение о дистанционном обучении, так как уже прошло информирование родителей в чатах, - прокомментировали здесь.

В декабре, когда столицу Бурятии сковало морозом, была подобная ситуация. Сначала выдали ошибочную информацию, а затем дважды её меняли. Классные руководители и школьники также были в замешательстве. Но в итоге занятия отменили для учащихся с 1 по 8 классы.

Отмена занятий в Улан-Удэ начинается с отметки -33 градуса. При таких морозах не учатся младшеклассники. Так было сегодня утром, из-за 34 градусов ниже нуля отменили уроки у учеников с 1 по 4 классы. Занятия перенесли в дистанционный режим.

Морозы продержатся до конца недели. В этот период республика находится во власти арктического холода. Потепление обещают после 5 февраля.

В Улан-Удэ отменяют зaнятия в шкoлax при следующих температурах:
- ЗЗ-З4 гpaдyca - в 1-4 клaccax;
- З5 гpaдycoв - в 1-5 клaccax;
- З6 гpaдycoв - в 1-6 клaccax;
- З7 гpaдycoв - в 1-8 клaccax;
- З8 гpaдycoв и нижe - в 1-11 клaccax.

прогноз погоды дети школьники

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