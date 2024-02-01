В Улан-Удэ произошла неразбериха с отменой уроков второй смены







Учатся дети или нет, пытались выяснить родители, задавая вопросы в комментариях на официальной странице комитета: «Отменяются или нет?! Везде разная информация», «-31. Значит, не отменяются», «Просто информация у них разница с сайтом», «На сайте на 11 утра 31 градус, не 34. Уточните».



Позже в комитете постарались объяснить, как так вышло.



- По состоянию на 11:00 температура составляла -34. В связи с чем был выставлен пост на официальной странице комитета. Позже появилось обновление. В настоящее время школы принимают решение о дистанционном обучении, так как уже прошло информирование родителей в чатах, - прокомментировали здесь.



В декабре, когда столицу Бурятии сковало морозом, была подобная ситуация. Сначала выдали ошибочную информацию, а затем дважды её меняли. Классные руководители и школьники также были в



Отмена занятий в Улан-Удэ начинается с отметки -33 градуса. При таких морозах не учатся младшеклассники. Так было сегодня утром, из-за 34 градусов ниже нуля отменили уроки у учеников



Морозы продержатся до конца недели. В этот период республика находится во власти арктического холода. Потепление обещают



В Улан-Удэ

- ЗЗ-З4 гpaдyca - в 1-4 клaccax;

- З5 гpaдycoв - в 1-5 клaccax;

- З6 гpaдycoв - в 1-6 клaccax;

- З7 гpaдycoв - в 1-8 клaccax;

- З8 гpaдycoв и нижe - в 1-11 клaccax.



Учатся дети или нет, пытались выяснить родители, задавая вопросы в комментариях на официальной странице комитета: «Отменяются или нет?! Везде разная информация», «-31. Значит, не отменяются», «Просто информация у них разница с сайтом», «На сайте на 11 утра 31 градус, не 34. Уточните».Позже в комитете постарались объяснить, как так вышло.- По состоянию на 11:00 температура составляла -34. В связи с чем был выставлен пост на официальной странице комитета. Позже появилось обновление. В настоящее время школы принимают решение о дистанционном обучении, так как уже прошло информирование родителей в чатах, - прокомментировали здесь.В декабре, когда столицу Бурятии сковало морозом, была подобная ситуация. Сначала выдали ошибочную информацию, а затем дважды её меняли. Классные руководители и школьники также были в замешательстве. Но в итоге занятия отменили для учащихся с 1 по 8 классы.Отмена занятий в Улан-Удэ начинается с отметки -33 градуса. При таких морозах не учатся младшеклассники. Так было сегодня утром, из-за 34 градусов ниже нуля отменили уроки у учеников с 1 по 4 классы . Занятия перенесли в дистанционный режим.Морозы продержатся до конца недели. В этот период республика находится во власти арктического холода. Потепление обещают после 5 февраля. В Улан-Удэ отменяют зaнятия в шкoлax при следующих температурах:- ЗЗ-З4 гpaдyca - в 1-4 клaccax;- З5 гpaдycoв - в 1-5 клaccax;- З6 гpaдycoв - в 1-6 клaccax;- З7 гpaдycoв - в 1-8 клaccax;- З8 гpaдycoв и нижe - в 1-11 клaccax.

1 февраля в Улан-Удэ произошла путаница с тем, идут ли школьники второй смены на уроки, или же нет.В 11 часов городской комитет по образованию сообщил об отмене занятий для младшеклассников, сославшись на то, что в городе -34 градуса. Однако на сайте Бурятского гидрометцентра значились другие данные, а именно -31 градус.По пабликам и месседжерам разлетелись разные сообщения – одни писали, что уроки отменяют, другие, что состоятся.