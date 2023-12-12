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В Улан-Удэ отменили уроки у 1-8 классов второй смены

В Улан-Удэ отменили уроки у 1-8 классов второй смены
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На улице -37 градусов

В Улан-Удэ отменили занятия у учащихся второй смены с первого по восьмой классы. По данным Бурятского гидрометцентра, в 11:00 в столице республики было -37 градусов.

В комитет по образованию напомнили, что родители (законные представители) могут самостоятельно принимать решение, пойдёт ли ребёнок в школу или нет. Главное – сообщить это классному руководителю.

Утром было -36, в школу не пошли дети до шестого класса, учащиеся с первой смены.

Вчера занятия не состоялись у младшеклассников обеих смен, было -33 градуса.

В Улан-Удэ отменяют зaнятия в шкoлax при следующих температурах:

- ЗЗ-З4 гpaдyca - в 1-4 клaccax;
- З5 гpaдycoв - в 1-5 клaccax;
- З6 гpaдycoв - в 1-6 клaccax;
- З7 гpaдycoв - в 1-8 клaccax;
- З8 гpaдycoв и нижe - в 1-11 клaccax.

уроки школы морозы

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