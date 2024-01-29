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Бурятию скуют морозы

Бурятию скуют морозы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Республика попадёт под влияние арктического холода

В ближайшую неделю, с 30 января по 5 февраля, в Бурятии ударят морозы. По прогнозу синоптиков, в этот период республика будет находиться во власти арктического холода. Ожидается усиление морозов, к утру до -30,-37, по северу до -39,-44, дневные температуры в пределах -20,-25, по крайнему югу и юго-западу -13,-18, по северу -24,-29.

Незначительное ослабление морозов ожидается к концу недели, буквально на 2-3 градуса; в большинстве районов – около -30 и ниже, по северу – до -40.

Холода отступят лишь в начале следующей недели - 5 февраля ожидается смещение циклона, потепление, снег.

Также синоптики опубликовали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня. По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 30 января, переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по Прибайкалью небольшой снег. Ветер северный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -32,-37, местами -42,-47, по Прибайкалью и южной половине при облачности -25,-30, днём -21,-26, местами -11,-16, по северу в низких местах -26,-31.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северный 2-7 м/с. Температура ночью -32,-34, днём -21,-23.

В среду, 31 января, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -33,-38, местами -43,-48, по Прибайкалью и южной половине -26,-31, днём -20,-25, местами -10,-15, по северной половине -26,-31.

В четверг, 1 февраля, осадки обойдут республику стороной. Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -32,-37, местами -41,-46, по Прибайкалью и южной половине -25,-30, днём -19,-24, местами -10,-15, по северу -25,-30.
прогноз погоды

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