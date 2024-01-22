22 января

21 января

Популярное

Из Улан-Удэ субсидируются авиабилеты по 15 направлениям

Из Улан-Удэ субсидируются авиабилеты по 15 направлениям
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Тарифы в итоге ниже на 30-40 процентов

Оказалось, что львиная часть полётов из улан-удэнского аэропорта являются субсидируемыми. Об этом сообщил в интервью ГТРК «Бурятия» Дмитрий Гармаев, гендиректор аэропорта Улан-Удэ.

«Практически всё, что летает у нас в Бурятии, субсидируется либо на федеральном уровне, либо на региональном. Сейчас это 15 направлений», - отметил он.

В расписании аэропорта сейчас заявлены 16 маршрутов, два из них в московские аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово». Субсидии, по словам Гармаева, снижают стоимость билетов примерно на 30-40 процентов для отдельных категорий граждан. Некоторые программы работают для всех пассажиров.

Гармаев отметил, что улан-удэнский аэропорт нельзя сравнивать с соседним в Иркутске. Тот входит в перечень крупнейших аэропортов России.

«Иркутск вырос в прошлом году на 44%. Пассажиропоток составил 3 млн 800 тысяч пассажиров (3 млн обслужили ещё в октябре 2023 года – ред.). Они перевезли побольше, чем даже Красноярск. Но сам терминал – это для них боль… <> Представьте, терминал в Иркутске чуть побольше нашего аэровокзала, но они пропускают в пять раз больше пассажиров, чем мы!»

Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутске озадачены строительством нового временного терминала для внутренних авиалиний. Правда, его дизайн-проект местные жители и архитекторы назвали «сараем». В итоге, проект будет по решению губернатора Приангарья Игоря Кобзева переделываться

Новый терминал улан-удэнского аэропорта откроют до конца 2024 года.

Дмитрий Гарамев сообщил, что по стратегии развития предприятия в 2027 году годовой пассажиропоток в Улан-Удэ должен составить миллион человек.

«Пока мы ещё ни разу не отклонились от стратегии с 2017 года. 2023 год мы должны были закончить с показателем в 680 тысяч, а закончили - 715 тысяч (пассажиров - ред.)».

По его словам, возобновляется рейс в Улан-Батор, появится новый рейс в Сочи, обсуждаются полёты в Казань. Миллиона пассажиров можно будет достичь при расширении числа направлений и увеличении частоты полётов по существующим маршрутам. Например, рейсы до Владивостока летают со стопроцентной загрузкой. Но увеличить частоту полётов авиакомпания «Аврора» пока не может.

«Существует ряд ограничений в отрасли», - отметил Гармаев.
Аэропорт "Байкал" авиация Иркутск Улан-Удэ пассажиропоток

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии в пригородных маршрутках не было табличек для слепых
В Бурятии в пригородных маршрутках не было табличек для слепых
Общество, 22.01.2024
Районный перевозчик не подумал о людях с ограниченными возможностями
Из Улан-Удэ субсидируются авиабилеты по 15 направлениям
Из Улан-Удэ субсидируются авиабилеты по 15 направлениям
Общество, 22.01.2024
Тарифы в итоге ниже на 30-40 процентов
Жителям Бурятии напомнили, как попасть в пограничную зону
Жителям Бурятии напомнили, как попасть в пограничную зону
Общество, 22.01.2024
Для этого нужно получить специальный пропуск
В селе Бурятии сняли повышенную готовность из-за наледных вод
В селе Бурятии сняли повышенную готовность из-за наледных вод
Общество, 22.01.2024
Населённому пункту пока ничего не угрожает
В Улан-Удэ оштрафовали начальника отдела «Бурятэнерго»
В Улан-Удэ оштрафовали начальника отдела «Бурятэнерго»
Общество, 22.01.2024
Энергетики не ответили вовремя на запрос
В Бурятии на экотропе установят 108 статуй Будды
В Бурятии на экотропе установят 108 статуй Будды
Общество, 22.01.2024
Работы будут проводиться в Тункинском нацпарке 
Последний зимний месяц в Бурятии будет теплее, чем обычно
Последний зимний месяц в Бурятии будет теплее, чем обычно
Общество, 22.01.2024
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в республике в феврале
В Восточном военном округе отметили День инженерных войск
В Восточном военном округе отметили День инженерных войск
Общество, 22.01.2024
Инженерным войскам исполнилось 323 года
В Улан-Удэ осуждённые будут изготавливать пластиковые бутылки
В Улан-Удэ осуждённые будут изготавливать пластиковые бутылки
Общество, 22.01.2024
Колония заключила контракт с предприятием 
В Октябрьском районе 4 дня подряд будут отключать свет
В Октябрьском районе 4 дня подряд будут отключать свет
Общество, 22.01.2024
Работы в основном будут вестись в дневное время
В Иркутске прошла премьера фильма о матерях участников СВО
В Иркутске прошла премьера фильма о матерях участников СВО
Общество, 21.01.2024
Фильм сняли по инициативе матерей погибших военнослужащих

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^