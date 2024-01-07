Перевозки будет выполнять «Ираэро»
С 28 января авиакомпания «Ираэро» возобновляет рейсы из Бурятии в Монголию. Об это сообщил генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
- Улан-Батор - ближайший к нам город миллионник. Все на рейс! – написал он в своём телеграм-канале.
Рейс будет выполняться на самолёте CRJ 200, по воскресеньям. Долететь до соседней страны можно всего за час.
Как сообщал «Байкал-Daily», монгольская авиакомпания Hunnu Air в сентябре прекратила выполнять полёты между столицами Монголии и Бурятии. Их отменили из-за низкой загрузки.
Рейсы из Бурятии в Монголию возобновятся в конце января
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