В мае планируют запустить авиарейсы из Казани в Улан-Удэ

«Хотим закольцевать Байкал»

Авиакомпания Nordwind с мая 2024 года планирует запустить полёты между Казанью и Улан-Удэ. Об этом заявил на заседании коллегии Государственного комитета Татарстана по туризму заместитель генерального директора Nordwind Антон Маттис.

«Мы сейчас очень активно работаем над таким направлением как Улан-Удэ, - цитирует Маттиса ТАСС. - Мы хотим закольцевать Байкал с двух сторон с Казанью. У нас есть уже рейсы из Иркутска. Собираемся с другой стороны подойти к Байкалу - это рейсы в Улан-Удэ. Но здесь пока есть открытые вопросы, пока не открыли продажу».

Маттис отметил, что первые рейсы из Казани в Улан-Удэ планируется запустить к майским праздникам.

Ситуацию объяснил «Байкал-Daily» гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев:

«Мы ведём переговоры с сентября 2023 года. Антон Маттис приезжал в Улан-Удэ в сентябре. И здесь в Улан-Удэ мы проводили переговоры совместно с «Новапортом» (собственник аэропорта «Байкал» - ред.) и минтрансом Бурятии. До 1 октября мы подали заявку на субсидирование, но в первую очередь не попали. Сейчас к процессу активно подключился глава Бурятии. Антон Маттис уже объявил о рейсе. Надеюсь, сейчас всё получится. Ждём результатов».

Соответственно, билетов на рейсы Казань – Улан-Удэ - Казань пока в продаже нет.