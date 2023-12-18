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Глава Бурятии поделился оригинальным способом выполнения новогодних желаний

Глава Бурятии поделился оригинальным способом выполнения новогодних желаний
Общество,  Фото:скриншот с видео

Выбирал открытки до упора, пока не нашёл послания своих

17 декабря глава Бурятии Алексей Цыденов на съезде партии «Единая Россия» на ВДНХ в Москве принял участие в ежегодной акции «Ёлка желаний». Суть её в том, что чиновники, общественные и политические деятели, а также все желающие снимают с ёлки детские послания. В них ребятишки просят выполнить то или иное желание к Новому году. И сделать это надо обязательно.

«Пока нашёл желание наших детишек, набрал кучу желаний из других регионов, - поделился Алексей Цыденов в своём телеграм-канале. - Но снимал открытки, пока до наших не дошёл».

Он снял с ёлки два шарика с пожеланиями детей, нуждающихся в особом внимании.

«Один ребенок из Улан-Удэ мечтает о цифровом пианино, а девочка из посёлка Онохой ждёт новые кроссовки», - сообщила пресс-служба правительства Бурятии.

«Ребята, вы наши! Мы всё сделаем!», - сказал Алексей Цыденов.

«Буду все исполнять, - написал он позже в телеграм-канале. - С наступающим новым годом!».

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2022 года глава Бурятии исполнил желание пятилетней Александры из посёлка Заиграево. Она мечтала о велосипеде.   

В акции «Ёлка желаний» традиционно принимают участие члены правительства Бурятии, депутаты Народного Хурала, Улан-Удэнского горсовета. Они также исполнят желания маленьких жителей Бурятии.

Президент России в этом году исполнит новогоднее желание восьмилетней жительницы Южно-Сахалинска, мечтающей увидеть Байкал, а также желания ещё двух детей. 

21 декабря в Улан-Удэ будет проходить благотворительная акция «Ёлка желаний» (0+) для 55 воспитанников детского дома-интерната «Журавушка». Она состоится на втором этаже торгово-развлекательного центра Capital Mall.

Новый год дети "Ёлка желаний" подарки

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