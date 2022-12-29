Глава Бурятии стал Дедом Морозом для пятилетней девочки

Девочка покаталась на велосипеде в кабинете Алексея Цыденова
Глава Бурятии Алексей Цыденов исполнил желание пятилетней Александры из посёлка Заиграево.
Девочка приняла участие в акции «Ёлка желаний». Она мечтала о велосипеде. Шарик с её желанием снял с ёлки в этом году глава.
Сегодня Алексей Цыденов вручил ей заветный подарок. Довольная девочка опробовала новенький велосипед прямо в кабинете главы республики.
- Эта акция приносит радость больше нам, взрослым: когда видишь радость ребёнка, получающего долгожданный подарок – это здорово. Мне попалось новогоднее желание Саши из Заиграево. Она попросила у Деда Мороза велосипед. Вместе уже обкатали его, - написал глава в своем телеграм- канале.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году Алексей Цыденов исполнил мечту мальчика, воспитанника центра для детей, оставшихся без попечения родителей, из Кяхты. Парня и его друзей свозили в картинг-центр.
В новогодней акции «Ёлка желаний» принимают участие члены правительства Бурятии, депутаты Народного Хурала, горсовета, сотрудники министерств и ведомств. Они также исполнят желания маленьких жителей Бурятии.
Всероссийская акция проходит уже пятый год. Благодаря акции уже пятый год исполняются мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Для участия можно было подать заявку на ёлкажеланий.рф
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