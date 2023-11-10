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В прибрежном районе Бурятии не могут дождаться обновления дороги

В прибрежном районе Бурятии не могут дождаться обновления дороги
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Её приходится ремонтировать частями

Жители Кабанского района не могут дождаться, когда в порядок приведут 10-километровый участок автодороги «Тресково – Шергино – Оймур – Заречье» у моста в сторону Шергино. Ремонт, по словам сельчан, там обещали сделать с весны и в итоге «только дырки залатали».

В ГКУ «Бурятрегионавтодор» пояснили: обновлять отрезок между 4-ым и 14-ым км дороги начнут в 2024 году. В 2023-ем завершились работы на участке с 41-го по 51-ый километр.

- Приведение дорог в нормативное состояние – капиталоёмкое мероприятие, поэтому ремонт производятся по участкам, – приводит ответ учреждения «Кабанск-инфо.24/7».
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