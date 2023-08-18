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Балдан Цыдыпов, спасший 150 сослуживцев, попал в новый учебник Мединского

Балдан Цыдыпов, спасший 150 сослуживцев, попал в новый учебник Мединского
Общество,  Фото:РТК «Забайкалье»
О подвиге Героя России рассказали в особом параграфе

На прошлой неделе в Москве представили новые учебники для 10-х и 11 классов – «История России» и «Всеобщая история», авторы которых – помощник президента Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Все школы страны, в том числе – в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, перейдут на них с 1 сентября.

Как отмечают федеральные СМИ, авторы переработали и переписали параграфы, посвящённые 70-м, 80-м, 90-м и «нулевым» и добавили ещё один, повествующий о ключевых событиях современности, в том числе – о специальной военной операции на Украине. При этом раздел по всеобщей истории стал меньше. По словам Мединского, это сделали, чтобы избежать дублирования

Как отмечает РТК «Забайкалье», в особом большом параграфе под номером 37 есть раздел «Россия – страна героев», где упоминаются подвиги восемнадцати особо отличившихся участников СВО – бойцов и командиров. Там можно найти фотографию и историю уроженца Забайкалья, гвардии лейтенанта Балдана Цыдыпова, служившего в Бурятии.

Весной 2022-го Балдан, рискуя собой, спас в неравном бою во время спецоперации на Украине 150 сослуживцев и получил множество ранений. Из его тела извлекли почти два килограмма металла. Военный перенёс 14 операций, включая ампутацию правой стопы. В июне того же года за свой подвиг Цыдыпов получил звание Героя России и золотую звезду из рук министра обороны Сергея Шойгу. А до этого ему вручили орден Мужества.

В декабре он поступил в магистратуру Финансового университета при правительстве России. Героя РФ приняли туда без вступительных испытаний. У Балдана имеется два звания – почётный гражданин Забайкалья  и почётный гражданин Аги
учебники Герой России спецоперация на Украине

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