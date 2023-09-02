Изобретатель из Бурятии соорудил боевого робота для СВО

Житель Бурятии Андрей Фролов, которого называют местным Кулибиным, создал уникального боевого робота для нужд специальной военной операции. Как сообщал «Байкал-Daily», это универсальный боевой гусеничный беспилотник.
Обо всех этапах работы над ним наш земляк рассказывает в соцсетях. Мужчина даже придумал для него название – Бультерьер или просто Буля.
Изобретателю помогли с закупкой всех необходимых дорогих деталей для пилотного образца. Машина передвигается вперёд и назад. Для управления предусмотрен поворотный механизм типа башня, вращающийся во все стороны.
У Фролова нет инженерного образования – робота он создал без чертежей и схем. Это уже не первое изобретение Андрея. На российско-монгольском форуме «Партнёрство в новой реальности» он представил проморобота Andron, который может принять оплату, распечатать чек, выдать карточку лояльности, считать штрих-код и многое другое.
На личной странице во «ВКонтакте» Фролов поблагодарил за помощь всех неравнодушных.
- И всё-таки я сделал первую боевую и гражданскую роботохническую платформу в Улан-Удэ. Всё остальное – внутри этого робота. Главное – я его сделал. Хочу выразить огромную благодарность людям с большой буквы, которые верили в меня. Благодаря вам я запустил в жизнь этот проект. Сделал без чертежей и схем. Было когда-то сложно и, как говорили некоторые, это невозможно. Но оказалось всё просто благодаря этим великим людям! – подчеркнул он.
- И всё-таки я сделал первую боевую и гражданскую роботохническую платформу в Улан-Удэ. Всё остальное – внутри этого робота. Главное – я его сделал. Хочу выразить огромную благодарность людям с большой буквы, которые верили в меня. Благодаря вам я запустил в жизнь этот проект. Сделал без чертежей и схем. Было когда-то сложно и, как говорили некоторые, это невозможно. Но оказалось всё просто благодаря этим великим людям! – подчеркнул он.