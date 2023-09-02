Изобретатель из Бурятии соорудил боевого робота для СВО









На личной странице во «ВКонтакте» Фролов поблагодарил за помощь всех неравнодушных.- И всё-таки я сделал первую боевую и гражданскую роботохническую платформу в Улан-Удэ. Всё остальное – внутри этого робота. Главное – я его сделал. Хочу выразить огромную благодарность людям с большой буквы, которые верили в меня. Благодаря вам я запустил в жизнь этот проект. Сделал без чертежей и схем. Было когда-то сложно и, как говорили некоторые, это невозможно. Но оказалось всё просто благодаря этим великим людям! – подчеркнул он.