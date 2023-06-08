Житель Бурятии создал для робота для военных и назвал его «Бультерьер»









Житель Бурятии Андрей Фролов создал боевого робота в помощь участникам специальной военной операции. Пока это пробный вариант и говорить о массовом производстве слишком рано. По словам создателя, испытания продолжаются, но первые прошли весьма успешно.Изобретение нашего земляка – универсальный боевой гусеничный беспилотник. Обо всех этапах работы над ним Фролов подробно рассказывает в соцсетях. В середине мая он писал, что сделал первого в республике боевого робота. Мужчина даже придумал для него название – Бультерьер или просто Буля.- Сложно было. Стиснув зубы, молчал и делал. Всем, кто мне говорил, что это невозможно без схем и чертежей – все схемы у меня в голове! – заявил он. – Самые интересные решения приходили в процессе. Много думал о проходимости и центре тяжести – и думки оправдались. Некоторые говорили, что гусянки слезут. Ещё предлагали всё сделать на болты, но я отказался. Всё на сварке – кроме моторов. Управление через оператора. Есть ещё мелочи, но это потом. И не верьте тем, кто говорит, что робототехника – дорогое удовольствие. Всё возможно, потому что всё просто.Андрей отметил: главное – терпение и идти к своей цели.- Если честно, сделал бы быстрее, если бы не искал болтики и всё остальное, – признался он. – Поэтому посадил большую часть на сварку.Спустя пару дней Фролов устроил испытания своего робота.- Едет медленно, но верно, – отчитался он. – Медленно, потому что не хватает вольтажа. Нужен ещё один аккумулятор. Моторы – на 48 вольт, аккумуляторы – на 36.Вскоре новоиспечённый бурятский Кулибин приобрёл ещё один, четвёртый аккумулятор, видеокамеры и тепловизор. Во время очередной проверки изобретение перевернулось.- Первая вертушка. Отряхнулся и дальше поехал. Установим ограничители для предотвращения таких казусов. Но было интересно, – сделал выводы создатель робота.Он придумал, как заставить башню двигаться и решил увеличить скорость. Работа над машиной продолжается.- Военные инструкторы оценили мою боевую робототехническую платформу на отлично. Просили начать производство. Ещё рано, к сожалению. Как пройдут испытания, буду искать возможности для развития. Главное, что бы наши бойцы не погибали. Пусть сражаются роботы, а не человек. Пристрелку делает настоящий полковник, танкист, афганец и мой спонсор, болеющий, как и я, за наших пацанов, – поделился житель Бурятии.