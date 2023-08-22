В Бурятии осуждённые сыграли в мини-футбол

Соревнования проходили в упорной борьбе



В лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии прошла спартакиада по мини-футболу среди осуждённых.



Перед началом соревнований осуждённым напомнили все меры безопасности и правила командного спорта, в котором в упорной борьбе определялись лучшие из лучших.



Участие в соревнованиях, занимаемые места учитываются в виде баллов в соревновании отрядов, проводимых в учреждении на звание «Лучший отряд осуждённых» по итогам 2023 года, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

