Соревнования проходили в упорной борьбе
В лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии прошла спартакиада по мини-футболу среди осуждённых.
Перед началом соревнований осуждённым напомнили все меры безопасности и правила командного спорта, в котором в упорной борьбе определялись лучшие из лучших.
Участие в соревнованиях, занимаемые места учитываются в виде баллов в соревновании отрядов, проводимых в учреждении на звание «Лучший отряд осуждённых» по итогам 2023 года, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Бурятии осуждённые сыграли в мини-футбол
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Аварийно-восстановительные работы в зоне ЧС продолжаются
Река там вышла на пойму уже на 72 сантиметра
Соревнования проходили в упорной борьбе
В деле разбиралась прокуратура
Они сообщили, что одна бесхозная бурёнка сдохла прямо посреди улицы
В Улан-Удэ возможен небольшой дождь
«Фишкой» станет площадка «Летучий корабль»
В Кяхте изъято около 300 кг продукции без фитосанитарных сертификатов
Первое место завоевала команда отдела по конвоированию
Сначала суд отказал осуждённой
Об этом доложили на заседании правительственной комиссии
Его разорвали из-за нарушений со стороны подрядчика
Если они сломаны или неисправны, это может говорить об утечке энергии
Зрителям покажут программу «Большие гастроли»
У него осталось двое маленьких детей