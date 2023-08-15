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В Бурятии сельчане опять жалуются на помоечных коров

В Бурятии сельчане опять жалуются на помоечных коров
Общество,  Фото:«Мухоршибирь-инфо.24/7»
Бурёнки вовсю опустошают мусорные баки в райцентре

Жительница Мухоршибири пожаловалась на коров, которые бродят по населённому пункту и роются в контейнерах для отходов. Фото с животными, оккупировавшими баки на улице Медиков, она прислала в группу «Мухоршибирь-инфо.24/7».


- Можно повлиять на хозяев этих коров? Каждый день приходят и как-то вытаскивают мусор – и вот он весь на земле, – рассказала сельчанка.

О скоте, разгуливающем по улицам, местных жителей призвали сообщать в сельскую администрацию. Там напомнили, что все сельхозживотные должны пастись под присмотром владельцев и в специально отведённых для этого местах. Нарушителям грозят штрафы – согласно статье 47 республиканского закона об административных правонарушениях. Их размер колеблется от одной до пяти тысяч рублей.

В апреле по Мухоршибири ходила бесхозная бурёнка, которая разбрасывала  повсюду мусор. Она постоянно безобразничала около одного из местных кафе. До этого местные тоже жаловались на жвачных, растащивших все убранные отходы. Дело было на улице Северная. На камеру даже запечатлели корову, «пристроившуюся» у ёмкости с ТКО.
коровы мусор жалобы

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