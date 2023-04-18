По райцентру в Бурятии бродит «мусорная» корова









- Естественно, сейчас всё опять ветром разнесёт. И это не в первый раз. В том году целое лето проходили, – заявили сельчане.



Ранее жители Мухоршибири уже жаловались на жвачных, которые растащили весь убранный мусор. Дело было на улице Северная. На камеру даже запечатлели корову, «пристроившуюся» у ёмкости с ТБО.- Естественно, сейчас всё опять ветром разнесёт. И это не в первый раз. В том году целое лето проходили, – заявили сельчане.

Жители Мухоршибири пожаловались на бесхозную бурёнку, которая разгуливает по селу и разбрасывает повсюду мусор. Она постоянно безобразничает около одного из местных кафе.- Постоянно ходит там и вытаскивает мусор. Почему мы должны за ней потом всё убирать? – возмутились мухоршибирцы и призвали привлечь хозяев коровы к ответственности.Владельцев пока не нашли. Тех, кто знает, чьё это животное, попросили сообщить об этом в группе «Мухоршибирь-инфо 24/7».