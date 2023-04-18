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По райцентру в Бурятии бродит «мусорная» корова

По райцентру в Бурятии бродит «мусорная» корова
Общество,  Фото:«Мухоршибирь-инфо 24/7»
Она опустошает бачки с отходами

Жители Мухоршибири пожаловались на бесхозную бурёнку, которая разгуливает по селу и разбрасывает повсюду мусор. Она постоянно безобразничает около одного из местных кафе.

- Постоянно ходит там и  вытаскивает мусор. Почему мы должны за ней потом всё убирать? – возмутились мухоршибирцы и призвали привлечь хозяев коровы к ответственности.

Владельцев пока не нашли. Тех, кто знает, чьё это животное, попросили сообщить об этом в группе «Мухоршибирь-инфо 24/7».

Ранее жители Мухоршибири уже жаловались на жвачных, которые растащили весь убранный мусор. Дело было на улице Северная. На камеру даже запечатлели корову, «пристроившуюся» у ёмкости с ТБО.

- Естественно, сейчас всё опять ветром разнесёт. И это не в первый раз. В том году целое лето проходили, – заявили сельчане.

коровы мусор животные

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