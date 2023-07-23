В Бурятии «пошли» первые грибы









Судя по всему, это маслята. «Грибы пошли», – говорится в комментарии к фотографии.



Вообще грибные места не принято выдавать. Но мэрия Улан-Удэ и республиканское агентство лесного хозяйства каждый год публикуют места, где можно устраивать «тихую охоту». Делятся этой информацией в соцсетях и многие жители республики.



В группе «Кабанск-инфо 24/7» опубликовали фото с грибами, которые собрали в лесу местные жители. На снимке – два ведра с дикоросами, одно из которых почти полное.