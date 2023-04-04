Ожидается ветер, а также снег
Жителей Бурятии предупредили о грядущем ухудшении погоды.
По данным Бурятского гидрометцентра, в среду, 5 апреля, в республике ожидается усиление ветра до 21 м/с, местами снег. На дорогах местами гололедица, накаты. Температура воздуха ночью -2,-4, днём +2, +4.
Отметим, в четверг, 6 апреля, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер западный 7-12, в отдельных районах до 16 м/с. Температура ночью -5,-10, местами -14,-19, днём +2,+7, местами до +12, по северной половине при облачности 0,-5.
В Бурятии вновь ухудшится погода
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Почти 600 человек до конца года получат ключи от новых квартир
О ситуации рассказал военный комиссар Бурятии Александр Трубников
Меры приняты до стабилизации ситуации
Волонтёрами станут более 400 человек
Он не оформил обязательный фитосанитарный сертификат
Добираться туда на двухколёсном транспорте хотят треть горожан
Чингис Болотов прояснил ситуацию
Работы пройдут в рамках программы «1000 дворов»
Детям нужно нарисовать животных или растения родного края
Их преобразили с помощью искусственного интеллекта
Представления состоятся в середине мая
Мероприятие состоится в Гусиноозёрске
Бездомный Топаз никак не хочет «одомашниваться»
Право на компенсацию имеют родители ребятишек младше шести лет
Судебные приставы проведут личный приём граждан