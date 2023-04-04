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В Бурятии вновь ухудшится погода

В Бурятии вновь ухудшится погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ожидается ветер, а также снег

Жителей Бурятии предупредили о грядущем ухудшении погоды.

По данным Бурятского гидрометцентра, в среду, 5 апреля, в республике ожидается усиление ветра до 21 м/с, местами снег. На дорогах местами гололедица, накаты. Температура воздуха ночью -2,-4, днём +2, +4.

Отметим, в четверг, 6 апреля, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер западный 7-12, в отдельных районах до 16 м/с. Температура ночью -5,-10, местами -14,-19, днём +2,+7, местами до +12, по северной половине при облачности 0,-5.

прогноз погоды

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