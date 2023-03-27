Мероприятие было приурочено к Году педагога и наставника
В местности Култушная Кабанского района Бурятии в выходные прошла «Байкальская рыбалка СПО-2023». 16 команд профессиональных образовательных организаций республики на берегу озера Байкал соревновались в подлёдном лове.
Рыбацкая удача была на стороне команды Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных технологий города Кяхта с общим уловом 1700 грамм. Именно они увезли кубок победителя. На втором месте команда Гусиноозёрского энергетического техникума с уловом 710 грамм. Замкнул тройку победителей – техникум строительства и городского хозяйства с пойманной рыбой на 675 грамм.
На церемонии награждения были вручены сертификаты участникам, грамоты победителям в номинациях «Самый юный рыбак» из команды Байкальского колледжа недропользования, «Самый старший рыбак» из команды республиканского межотраслевого техникума. Лучшей женской командой стала команда педагогического колледжа, а самой экипированной – команда аграрного колледжа. Самый большой улов поймал участник из Кяхты.
Все присутствующие сошлись в общем мнении сделать это мероприятие ежегодным, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Ссузы Бурятии посоревновались в рыбалке на Байкале
Общество, Фото:
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