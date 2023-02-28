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Путин наградил «голливудского бурята» Стивена Сигала орденом

Путин наградил «голливудского бурята» Стивена Сигала орденом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его отметили за большой вклад в развитие международного сотрудничества

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы знаменитого американского актёра, кинопродюсера и режиссёра, мастера боевых искусств Стивена Сигала. Соответствующий указ опубликовали накануне на официальном интернет-портале правовой информации.

- За большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества наградить орденом Дружбы Сигала Стивена Фредерика – специального представителя министерства иностранных дел России по гуманитарным связям с США и Японией, – говорится в документе.

Семь лет назад голливудский актёр стал гражданином РФ. Указ об этом Путин подписал накануне Дня народного единства. А вскоре новоиспечённый россиянин получил из рук главы государства паспорт.

Стивена частенько называют «голливудским бурятом». Началось всё с пресс-конференции в Бишкеке в сентябре 2016-го. Тогда Сигал рассказал, что его отец родом из Бурятии, а мать была индианкой. После этого заявления интерес в республике к знаменитости возрос, хотя детали своей биографии он менял уже неоднократно – в зависимости оттого, куда приезжал. Посещая разные уголки мира, актёр каждый раз заявлял, что его предки именно из этих мест. Свои корни звезда мирового кинематографа пытался отыскать в Якутии, Приморье и в Монголии, с которой его роднит нынешняя супруга Батсухийн Эрдэнэтуяа.

В Бурятии Сигал впервые побывал летом 2020-го и провёл в республике целую неделю – посетил Иволгинский и Ацагатский дацаны и туркомплекс «Степной кочевник» в Заиграевском районе. После звёздный гость отправился на Байкал, где наведался в Забайкальский нацпарк и выпустил в священное озеро мальков омуля. В начале февраля политики из США и Европы призвали ввести против «голливудского бурята» санкции.


Стивен Сигал награда Путин

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