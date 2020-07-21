 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Июля

20 Июля

Популярное

Стивена Сигала с почётом встретили в Бурятии

Стивена Сигала с почётом встретили в Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Звезда Голливуда Стивен Сигал сразу после прилёта отправился в экскурсию по Улан-Удэ

Всемирно известный голливудский актёр, режиссёр и мастер боевых искусств Стивен Сигал вечером в понедельник, 20 июля, прилетел в Улан-Удэ. В аэропорту его встречал глава Бурятии Алексей Цыденов. 




Сигалу устроили торжественный приём – поднесли хадак в знак уважения, а также угостили хлебом-солью. Во встрече принимала участие одна из самых титулованных участниц конкурсов красоты из Бурятии Виктория Дашиева. Фотографиями она поделилась на своей странице в Instagram. 



По прилёту в аэропорт Стивен Сигал признался, как рад, что у него появилась возможность посетить Бурятии. Сразу же он отправился на экскурсию на площадь Советов.

После гостю устроили приём в ресторане «Мэргэн». Он был закрытым, но судя по небольшому видео от певицы Мэдэгмы Доржиевой, здесь состоялся небольшой концерт. Сама Мэдэгма Доржиева также была в сценическом образе. 



В Бурятии Стивен Сигал планирует находиться в течение всей недели. В планах у знаменитого гостя посещение центра буддизма – Иволгинского дацана. Там он также намерен провести показательную тренировку со спортсменами республики. Также звезда познакомится с культурой и традициями старообрядцев в Тарбагатайском районе.

Одним из главных пунктов в программе пребывания Стивена Сигала в Бурятии станет посещение озера Байкал.

Стивен Сигал прилетел без супруги, уроженки Монголии Батсухийн Эрдэнэтуя.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2016 году Стивен Сигал получил гражданство России. Паспорт ему вручил лично президент Владимир Путин.

Предки Стивена Сигала перебрались в США в первой половине века XX века из России. Чтобы понять свою родословную, актёр проехался по Калмыкии, Туве и Якутии, ведь на фотографии деда и его семьи были люди с раскосыми глазами. Вскоре он понял, что его корни - бурятские. По словам Сигала, его дед был монголом, а отец - бурятом.

В 2016 году Стивен Сигал вместе с супругой-монголкой побывал на шоу «Пусть говорят», где вновь рассказал о своих корнях. Актёр ещё тогда заявил, что планирует когда-нибудь съездить на Байкал, которое назвал «одним из самых чудесных и фантастических мест на планете». 



 

голливуд Стивен Сигал
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Стивена Сигала с почётом встретили в Бурятии
Стивена Сигала с почётом встретили в Бурятии
Общество, 21.07.2020
Звезда Голливуда Стивен Сигал сразу после прилёта отправился в экскурсию по Улан-Удэ
Дорогу в центре Улан-Удэ обещают открыть к концу месяца
Дорогу в центре Улан-Удэ обещают открыть к концу месяца
Общество, 21.07.2020
Ремонт дороги обошёлся в 52 млн рублей
В Улан-Удэ сегодня до +28 градусов
В Улан-Удэ сегодня до +28 градусов
Общество, 21.07.2020
На севере Бурятии ожидаются дожди
В Байкальском заповеднике посчитали диких северных оленей
В Байкальском заповеднике посчитали диких северных оленей
Общество, 20.07.2020
Животные обитают в горной тундре средней части хребта Хамар-Дабан
В Бурятии на 3 дня изменится расписание нескольких поездов
В Бурятии на 3 дня изменится расписание нескольких поездов
Общество, 20.07.2020
Изменения связаны с проведением работ на магистрали
В Кяхте выбрали лучшее литературное произведение о городе
В Кяхте выбрали лучшее литературное произведение о городе
Общество, 20.07.2020
Конкурс проводился в рамках подготовки к 300-летнему юбилею города
В Забайкалье юнармейцы совершат прыжки с парашютом
В Забайкалье юнармейцы совершат прыжки с парашютом
Общество, 20.07.2020
Проект проводится в крае во второй раз
В Улан-Удэ рассказали о неверных точках зрения о царской семье
В Улан-Удэ рассказали о неверных точках зрения о царской семье
Общество, 20.07.2020
В честь престольного праздника состоялись Божественная литургия и молебен Святым Царственным страстотерпцам

Пару из Иркутска поздравили с «бриллиантовой свадьбой»
Пару из Иркутска поздравили с «бриллиантовой свадьбой»
Общество, 20.07.2020
Семья Шмариных отметила 60-летие семейной жизни
В районах Забайкалья временно отключат телевидение и радио
В районах Забайкалья временно отключат телевидение и радио
Общество, 20.07.2020
Отключение связано с проведением профилактических работ
В Бурятии приступили к монтажу солнечных модулей на Торейской СЭС
В Бурятии приступили к монтажу солнечных модулей на Торейской СЭС
Общество, 20.07.2020
Строительство планируется завершить в конце этого года
В улан-удэнской колонии транслируют службы из церкви
В улан-удэнской колонии транслируют службы из церкви
Общество, 20.07.2020
Осуждённым рассказывают о правопослушном поведении
В Иркутской области проведут обязательную диспансеризацию пожилых
В Иркутской области проведут обязательную диспансеризацию пожилых
Общество, 20.07.2020
Планируется, что она пройдёт по субботам в августе в поликлиниках по месту жительства
В Бурятии в Забайкальском нацпарке сняли режим ЧС
В Бурятии в Забайкальском нацпарке сняли режим ЧС
Общество, 20.07.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из национального парка

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^