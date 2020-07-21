Стивена Сигала с почётом встретили в Бурятии





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝓜𝓮𝓭𝓮𝓰𝓶𝓪 𝓓𝓸𝓻𝔃𝓱𝓲𝓮𝓿𝓪 (@midigmadorzhieva) 20 Июл 2020 в 7:18 PDT



В Бурятии Стивен Сигал планирует находиться в течение всей недели. В планах у знаменитого гостя посещение центра буддизма – Иволгинского дацана. Там он также намерен провести показательную тренировку со спортсменами республики. Также звезда познакомится с культурой и традициями старообрядцев в Тарбагатайском районе.



Одним из главных пунктов в программе пребывания Стивена Сигала в Бурятии станет посещение озера Байкал.



Стивен Сигал прилетел без супруги, уроженки Монголии Батсухийн Эрдэнэтуя.



Как сообщал «Байкал-Daily», в 2016 году Стивен Сигал



Предки Стивена Сигала перебрались в США в первой половине века XX века из России. Чтобы понять свою родословную, актёр проехался по Калмыкии, Туве и Якутии, ведь на фотографии деда и его семьи были люди с раскосыми глазами. Вскоре



В 2016 году Стивен Сигал вместе с супругой-монголкой побывал на шоу «Пусть говорят», где вновь рассказал о своих корнях. Актёр ещё В Бурятии Стивен Сигал планирует находиться в течение всей недели. В планах у знаменитого гостя посещение центра буддизма – Иволгинского дацана. Там он также намерен провести показательную тренировку со спортсменами республики. Также звезда познакомится с культурой и традициями старообрядцев в Тарбагатайском районе.Одним из главных пунктов в программе пребывания Стивена Сигала в Бурятии станет посещение озера Байкал.Стивен Сигал прилетел без супруги, уроженки Монголии Батсухийн Эрдэнэтуя.Как сообщал «Байкал-Daily», в 2016 году Стивен Сигал получил гражданство России . Паспорт ему вручил лично президент Владимир Путин.Предки Стивена Сигала перебрались в США в первой половине века XX века из России. Чтобы понять свою родословную, актёр проехался по Калмыкии, Туве и Якутии, ведь на фотографии деда и его семьи были люди с раскосыми глазами. Вскоре он понял, что его корни - бурятские . По словам Сигала, его дед был монголом, а отец - бурятом.В 2016 году Стивен Сигал вместе с супругой-монголкой побывал на шоу «Пусть говорят», где вновь рассказал о своих корнях. Актёр ещё тогда заявил, что планирует когда-нибудь съездить на Байкал , которое назвал «одним из самых чудесных и фантастических мест на планете».



















По прилёту в аэропорт Стивен Сигал признался, как рад, что у него появилась возможность посетить Бурятии. Сразу же он отправился на экскурсию на площадь Советов.После гостю устроили приём в ресторане «Мэргэн». Он был закрытым, но судя по небольшому видео от певицы Мэдэгмы Доржиевой, здесь состоялся небольшой концерт. Сама Мэдэгма Доржиева также была в сценическом образе.