Стивена Сигала с почётом встретили в Бурятии

Всемирно известный голливудский актёр, режиссёр и мастер боевых искусств Стивен Сигал вечером в понедельник, 20 июля, прилетел в Улан-Удэ. В аэропорту его встречал глава Бурятии Алексей Цыденов.
Сигалу устроили торжественный приём – поднесли хадак в знак уважения, а также угостили хлебом-солью. Во встрече принимала участие одна из самых титулованных участниц конкурсов красоты из Бурятии Виктория Дашиева. Фотографиями она поделилась на своей странице в Instagram.
По прилёту в аэропорт Стивен Сигал признался, как рад, что у него появилась возможность посетить Бурятии. Сразу же он отправился на экскурсию на площадь Советов.
После гостю устроили приём в ресторане «Мэргэн». Он был закрытым, но судя по небольшому видео от певицы Мэдэгмы Доржиевой, здесь состоялся небольшой концерт. Сама Мэдэгма Доржиева также была в сценическом образе.
В Бурятии Стивен Сигал планирует находиться в течение всей недели. В планах у знаменитого гостя посещение центра буддизма – Иволгинского дацана. Там он также намерен провести показательную тренировку со спортсменами республики. Также звезда познакомится с культурой и традициями старообрядцев в Тарбагатайском районе.
Одним из главных пунктов в программе пребывания Стивена Сигала в Бурятии станет посещение озера Байкал.
Стивен Сигал прилетел без супруги, уроженки Монголии Батсухийн Эрдэнэтуя.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2016 году Стивен Сигал получил гражданство России. Паспорт ему вручил лично президент Владимир Путин.
Предки Стивена Сигала перебрались в США в первой половине века XX века из России. Чтобы понять свою родословную, актёр проехался по Калмыкии, Туве и Якутии, ведь на фотографии деда и его семьи были люди с раскосыми глазами. Вскоре он понял, что его корни - бурятские. По словам Сигала, его дед был монголом, а отец - бурятом.
В 2016 году Стивен Сигал вместе с супругой-монголкой побывал на шоу «Пусть говорят», где вновь рассказал о своих корнях. Актёр ещё тогда заявил, что планирует когда-нибудь съездить на Байкал, которое назвал «одним из самых чудесных и фантастических мест на планете».