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Политики из США и Европы призвали ввести санкции против «голливудского бурята» Стивена Сигала

Политики из США и Европы призвали ввести санкции против «голливудского бурята» Стивена Сигала
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Компанию ему могут составить Филипп Киркоров и Ксения Собчак

Группа политиков Евросоюза (ЕС), Соединённых Штатов и Украины призывает ЕС ввести санкции против голливудского актёра Стивена Сигала, известного российского певца Филиппа Киркорова, телеведущей Ксении Собчак и ещё нескольких человек. Речь о людях, которые, по мнению этих политиков, поддерживают специальную военную операцию на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на брюссельский портал Euractiv.

Соответствующее письмо, по данным иностранного портала, уже направили Тобиасу Билльстрёму – министру иностранных дел Швеции, которая является председателем Совета ЕС. В этот санкционный список также могут попасть глава «Норникеля» Владимир Потанин, российский предприниматель и миллиардер Владимир Лисин, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, бывший депутат Государственной думы Магомед Гаджиев и композитор Игорь Крутой.
 
Семь лет назад знаменитый американский актёр, кинопродюсер и режиссёр, мастер боевых искусств Стивен Сигал стал гражданином РФ. Указ об этом подписал накануне празднования Дня народного единства президент страны Владимир Путин. А спустя несколько недель новоиспечённый россиянин получил из рук главы государства паспорт.
 
Стивена частенько называют «голливудским бурятом». Началось всё с пресс-конференции в Бишкеке в сентябре 2016-го. Тогда актёр рассказал, что его отец родом из Бурятии, а мать была индианкой. После этого заявления интерес в республике к знаменитости возрос, хотя детали своей биографии он менял уже неоднократно – в зависимости оттого, куда приезжал. Посещая разные уголки мира, Сигал каждый раз заявлял, что его предки именно из этих мест. Свои корни звезда мирового кинематографа пытался отыскать в Якутии, Приморье и в Монголии, с которой его роднит нынешняя супруга Батсухийн Эрдэнэтуяа.

В Бурятии Сигал впервые побывал летом 2020-го и провёл в республике целую неделю – посетил Иволгинский и Ацагатский дацаны и туркомплекс «Степной кочевник» в Заиграевском районе. После звёздный гость отправился на Байкал, где наведался в Забайкальский нацпарк и выпустил в священное озеро мальков омуля
Стивен Сигал санкции Америка Евросоюз

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