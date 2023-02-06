Политики из США и Европы призвали ввести санкции против «голливудского бурята» Стивена Сигала

Компанию ему могут составить Филипп Киркоров и Ксения Собчак







Соответствующее письмо, по данным иностранного портала, уже направили Тобиасу Билльстрёму – министру иностранных дел Швеции, которая является председателем Совета ЕС. В этот санкционный список также могут попасть глава «Норникеля» Владимир Потанин, российский предприниматель и миллиардер Владимир Лисин, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, бывший депутат Государственной думы Магомед Гаджиев и композитор Игорь Крутой.



Семь лет назад знаменитый американский актёр, кинопродюсер и режиссёр, мастер боевых искусств Стивен Сигал стал гражданином РФ. Указ об этом подписал накануне празднования Дня народного единства президент страны Владимир Путин. А спустя несколько недель новоиспечённый россиянин Семь лет назад знаменитый американский актёр, кинопродюсер и режиссёр, мастер боевых искусств Стивен Сигал стал гражданином РФ. Указ об этом подписал накануне празднования Дня народного единства президент страны Владимир Путин. А спустя несколько недель новоиспечённый россиянин получил из рук главы государства паспорт



Стивена частенько называют «голливудским бурятом». Началось всё с пресс-конференции в Бишкеке в сентябре 2016-го. Тогда актёр Стивена частенько называют «голливудским бурятом». Началось всё с пресс-конференции в Бишкеке в сентябре 2016-го. Тогда актёр рассказал , что его отец родом из Бурятии, а мать была индианкой. После этого заявления интерес в республике к знаменитости возрос, хотя детали своей биографии он менял уже неоднократно – в зависимости оттого, куда приезжал. Посещая разные уголки мира, Сигал каждый раз заявлял, что его предки именно из этих мест. Свои корни звезда мирового кинематографа пытался отыскать в Якутии, Приморье и в Монголии, с которой его роднит нынешняя супруга Батсухийн Эрдэнэтуяа.

Группа политиков Евросоюза (ЕС), Соединённых Штатов и Украины призывает ЕС ввести санкции против голливудского актёра Стивена Сигала, известного российского певца Филиппа Киркорова, телеведущей Ксении Собчак и ещё нескольких человек. Речь о людях, которые, по мнению этих политиков, поддерживают специальную военную операцию на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на брюссельский портал Euractiv.