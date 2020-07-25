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Стивен Сигал выпустил молодь омуля в Байкал

Стивен Сигал выпустил молодь омуля в Байкал
Общество,  Фото:предоставлено Байкальским филиалом Главрыбвода
Для Стивена Сигала как буддиста это важное событие

Сегодня Байкальский филиал ФГБУ «Главрыбвод» выпустил в озеро Байкал в районе села Гремячинск в Бурятии более двух тысяч штук молоди омуля. В выпуске байкальского омуля поучаствовал и звезда Голливуда Стивен Сигал.

Актёр отметил, что для него это важное мероприятие, поскольку он буддист, а в буддизме выпуск рыбы считается большим благодеянием.

- Сегодня мы сделали большое и важное дело – выпустили омуль в его естественный дом! Отметим, что выпуск годовалой молоди был экспериментом. В прошлом году мы специально оставили омуль на Гусиноозёрском осетровом рыбоводном хозяйстве, чтобы посмотреть, как он будет себя чувствовать в заводских условиях, до каких размеров он сможет вырасти, какая будет выживаемость и т.д. Эксперимент сегодня завершился. Завершился успешно и в невероятной компании! - отметил начальник Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Леонид Михайлик.

Как сообщал «Байкал-Daily», Стивен Сигал прилетел на частном самолёте в Улан-Удэ в понедельник, 20 июля, в аэропорту ему устроили торжественный приём. Глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в ужине, который устроили для актёра и поучаствовал в экскурсии на площади Советов

21 июля Стивен Сигал побывал в Иволгинском дацане, где молился, общался с главой буддистов России Хамбо Ламой Дамбой Аюшеевым. Звезде показали бурятскую национальную борьбу, а также разбивание хребтовой кости. Вокруг Сигала всё время ходила большая толпа, которая беспрерывно снимала его на телефоны. В дацане считают, что смогли удивить гостя.

Также он посетил Заиграевский район, где побывал в этно-комплексе «Степной кочевник».

В Улан-Удэ Сигал побывал в том числе в музее истории Бурятии, заявив, что увидел «впечатляющие предметы».

Заезжал за продуктами актёр в гипермаркет «Титан» в ТРЦ «Мёд».

Была в планах и встреча с семейскими в Тарбагатайском районе. Завтра, в воскресенье, Сигал даст пресс-конференцию по итогам своего визита.

Стивен Сигал омуль Байкал
 
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