Стивен Сигал выпустил молодь омуля в Байкал

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В Бурятии необычно проходит Майдари хурал. Фоторепортаж Общество, Один из главных буддийских праздников, посвящённый скорейшему нисхождению Будды грядущего, не похож на все прошлогодние. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко