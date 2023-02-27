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В Улан-Удэ задержали пенсионера, который занимался самоудовлетворением на улице

В Улан-Удэ задержали пенсионера, который занимался самоудовлетворением на улице
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
77-летний мужчина делал это у всех на глазах

Этот инцидент произошёл в столице Бурятии 27 февраля. В местном telegram-канале «Весь Улан-Удэ» рассказали, что неизвестный мужчина занимался самоудовлетворением прямо на глазах у других людей.

Очевидцы запечатлели незнакомца, приспустившего штаны, около школы на ПВЗ. По их словам, мужчина, никого не стесняясь, решил «расслабиться». В это время домой как раз возвращались дети, которые учатся в первую смену.

Как стало известно «Байкал-Daily», в правоохранительные органы по этому поводу никто не обращался. Однако после появления видео в Сети 77-летнего пенсионера задержали. Сейчас с ним работают сотрудники полиции, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

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